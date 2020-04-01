Зеленский о вернувшихся украинцах: Мы должны сделать все, и удержать этих людей на родине

Новости Бизнеса:Зеленский призвал правительство создать миллион рабочих мест для возвращенных украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство создать дополнительно миллион рабочих мест для того, чтобы удержать на родине тех украинцев, которые вернулись домой во время карантина. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовано на странице Офиса Президента в Facebook, передает УНН.

"Сейчас в Украину вернулось очень много граждан из-за рубежа. Это хорошая новость, пусть и обстоятельства такого возврата не самые приятные. Но рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин закончится. Считаю, что мы должны сделать все, и удержать этих людей на родине. Нам очень нужны ваши знания и ваши умения, поэтому предлагаю правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительный миллион рабочих мест", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в этом поможет программа "Большое строительство".

"Очень хочется, чтобы после карантина все мы: и те, кто работал здесь, и те, кто вернулся из-за границы, вместе строили Украину", - добавил Зеленский.

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