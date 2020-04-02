Производство молока: В Украине резко выросла прибыльность предприятий

Новости Бизнеса:В Украине за январь-март увеличилась прибыльность производства молока, по сравнению с аналогиным периодом прошлого года.

Прибыльность производства молока в Украине в январе-марте 2020 года увеличилась почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

"Это был самый прибыльный первый квартал для профессиональных производителей молока за последние шесть лет, но прибыли молочных фермеров падают уже пять месяцев подряд. Показатель условной доходности производства молока в январе-марте 2020 был на 16,7% выше, чем за тот же период предыдущего года, и на 12,7% выше, чем в среднем за первые кварталы предыдущих 8 лет", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом в марте 2020 года прибыльность производства молока была на 6,9% выше, чем в марте прошлого года, но сократилась на 4% по сравнению с февралем.

Эксперт считает, что в апреле можно ожидать резкого снижения прибыльности производства молока.

"С одной стороны, упадут цены на сырое молоко, так как спрос на продукцию падает по всему миру, в то время как молоко продолжает производиться, так же как и молочные продукты. С другой стороны, корма в гривне пока дорожают, преимущественно за счет девальвации", - написал Ярмак.

Также он прогнозирует "обвал" спроса на молочную продукцию в 2020 году на мировом рынке, чему будет способствовать фактор закрытия сектора HoReCa (отельно-ресторанного бизнеса и кейтеринга) из-за пандемии коронавируса в мире.

Как сообщалось, по данным Госстата, производство молока в Украине в январе-феврале сократилось на 2,4% - до 1,11 миллиона тонн.

По итогам 2019 года производство молока сократилось на 3,7% и впервые за годы независимости Украины упало ниже 10 миллионов тонн - до 9,68 миллиона тонн.

Согласно прогнозу Национального научного центра "Институт аграрной экономики", производство молока в Украине к 2030 году может сократиться до 8,8 миллиона тонн.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

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