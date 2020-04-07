Герус о вопросе ВИЭ: В ближайшие две недели должно быть какое-то решение

Новости Бизнеса:По словам Геруса, разработка законопроекта по "зеленой" энергетике может быть завершена к концу апреля.

Разработка законопроекта, направленного на урегулирование ситуации, сложившейся вокруг возобновляемых источников энергии (ВИЭ), может быть завершена к концу апреля, сообщил глава профильного парламентского комитета Андрей Герус в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

"Надеюсь, что к концу апреля у нас будет соответствующий законопроект, который мы сможем проголосовать", – сказал нардеп.

Он добавил, что в настоящее время правительство и участники рынка находятся в поиске решения и рассчитывают выйти на него в ближайшие две недели.

"В настоящее время премьер-министр сам ведет переговоры с участниками рынка "зеленой" энергетики. В ближайшие две недели должно быть какое-то решение" – подытожил он.

О чем речь:

Активный поиск компромисса по вопросу "зеленых" тарифов ведется с осени прошлого года. В конце ноября профильное министерство, возглавляемое на тот момент Алексеем Оржелем, публично обнародовало свои предложения по разрешению сложившейся в отрасли ситуации. Однако участники вынесли на обсуждение свой сценарий развития событий, который, в свою очередь, не устроил Минэкоэнерго. В отсутствии значительного прогресса участники рынка обратились к Секретариату Энергетического сообщества (ЭС) для медиации этого процесса. В конце февраля 2020 года из-за отсутствия каких-либо значительных продвижений в данном вопросе, а также на фоне приближающейся весны и усугубления ситуации Минэкоэнерго предложило новый, более жесткий сценарий. Ведомство также призвало Секретариат Энергетического сообщества в срочном порядке завершить медиацию.

До настоящего времени ряд вопросов по ВИЭ значимых как для самой альтернативной генерации, так и для энергосистемы в целом, до сих не решен.

Напомним: