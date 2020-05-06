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В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с гуманитарным грузом: видео

В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с гуманитарным грузом: видео
10:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: скриншот

Новости Бизнеса:В аэропорт "Антонов" в Гостомеле Киевской области прибыл гуманитарный груз из КНР, закупленный группой "Нафтогаз".

В Украину прибыл самолет Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов" с медицинским грузом из Китая, закупленным НАК "Нафтогаз Украины".

По данным пресс-службы НАК, в груз входят 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных ультразвуковых аппаратов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Украинская Мрия доставила в Канаду рекордный груз из Китая

Напомним, 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 Мрия с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали Президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники.

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Нафтогаз, Антонов, Ан-225 "Мрия", Гуманитарный груз.
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