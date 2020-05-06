В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с гуманитарным грузом: видео

Новости Бизнеса:В аэропорт "Антонов" в Гостомеле Киевской области прибыл гуманитарный груз из КНР, закупленный группой "Нафтогаз".

В Украину прибыл самолет Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов" с медицинским грузом из Китая, закупленным НАК "Нафтогаз Украины".

По данным пресс-службы НАК, в груз входят 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных ультразвуковых аппаратов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Напомним, 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 Мрия с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали Президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники.