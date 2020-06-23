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ПФУ: С начала месяца выплатили 93,3% пенсий

ПФУ: С начала месяца выплатили 93,3% пенсий
18:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: НБУ
В июне обеспечено финансирование пенсий на общую сумму 36,3 млрд грн, что составляет 93,3%.

"Пенсии июня профинансированы на 93,3%. 23 июня 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июня. На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,5 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 36,3 млн грн", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Указано, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

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Как сообщалось, Пенсионный фонд разработал новую услугу для автоматического назначения пенсии.

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Украина, ПФУ, Выплаты.

Автор:

Телеграф
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