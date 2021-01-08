От локдауна пострадают все в Украине, пока власти боятся решать саму проблему - эксперт

Несмотря на протесты предпринимателей, власти Украины с 8 до 24 января усилили карантинные ограничения.

Это решение, равно как стратегию нашего правительства в рамках борьбы с корона-кризисом, оценил для «Телеграфа» председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«Стратегия в рамках борьбы с коронавирусом и сопутствующими кризисами у наших центральных властей отсутствует полностью, - считает Алексей Дорошенко. - Если бы была такая стратегия, мы бы сразу после появления сообщение о существовании ковида увидели полноценные действия для его преодоления. Закупку ИВЛ, накапливание резерва защитных масок (а не продажу их за рубеж), подготовка запасов кислорода, переговоры с разработчиками вакцины. Ничего этого сделано не было».

«Более того – центральная власть, представители ОГА и РГА фактически тормозили необходимые закупки. Я лично это видел, когда как депутат Киевского облсовета работал в штабе по борьбе с коронавирусом. Власти указанных уровне предпочитали ничего не делать, чтобы не нести ответственность. Закупки пошли, лишь когда средства удалось передать в конкретные ОТГ, в города…», - добавил он.

С тех пор, подчеркивает эксперт, ситуация не изменилась. По его мнению, мы проигрываем за счет того, что мечемся из сторон в сторону, не понимая, что делать. Ответственность перекладывается с одних структур на другие, а внятных стратегий, важных шагов – нет.

«Зеленский стал заложником ситуации, потому что его окружают такие же непрофессионалы по части госуправление, как и он. Максимальные усилия прилагаются не для того, чтобы преодолеть проблему, а чтобы «прикрыться», перебросить ответственность на кого-то… Попав во власть, мой товарищ, успешный топ-менеджер, понял, что вокруг никто не хочет принимать никаких решений. Проблемы есть, а желания заниматься их решением – нет», - считает Алексей Дорошенко.

Он добавляет: «Всё это приводит к тому, что страдают все, в том числе бизнес».

Он отмечает, что если ранее мы жаловались на жесткую вертикаль власть, то теперь в какой-то мере даже скучаем по ней. Потому что сейчас вертикали, как таковой, вообще нет. Государственные институты обесцениваются, само государство слабеет.

«А государство, - уверен эксперт, - должно быть сильным. И речь не обязательно о сильном президенте. Но сильными должны быть, прежде всего, парламент и правительство. Действительно сильный премьер и мощная команда управленцев и законодателей – это наш шанс».

Отсутствие стратегий, планирования, умения брать на себя ответственность приводит к тому, что решение о введении локдауна у нас в этот раз оттягивали до последнего. Лишь 7 января вечером об этом окончательно объявили. В таких условиях неопределенности не то что жить, даже существовать всё сложнее.

«Я негативно отношусь и к тому, как вводят новые ограничения, и вообще к этим ограничениям, - продолжает Алексей Дорошенко. – Этот локдаун будут обходить всевозможными путями. При таком уровне жизни, который у нас, 8 тысяч компенсации, которые выделили предпринимателям, их точно не спасут. Бизнесы, которым сказали «сидите и не дергайтесь» будут умирать. Протесты – нарастать. И выходят на них уже не только предприниматели, но не имеющие к этой сфере деятельности люди, в том числе живущие в сельской местности. Они протестуют против очередного роста тарифов, который выглядит издевательски на фоне понижения уровня жизни».

«Прогнозирую, что нас ждет неспокойная зима – и еще более неспокойная весна. Хоть точно нам не нужен очередной или внеочередной Майдан. Что нужно - это успокоить людей, остановить обнищание, перестать принимать непродуманные решения, дать возможность бизнесу спокойно работать», - подытожил эксперт.

Оптимистичный и пессимистичный экономические сценарии на 2021 года озвучил «Телеграфу» глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.