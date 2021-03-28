В истории с блокированием Суэцкого канала нашли признаки "теории заговора"

Соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин рассказал, кому может быть выгодно блокирование Суэцкого канала судном Ever Given.

Своей "теорией заговора" он поделился в Фейсбук.

"Многое написано за эти дни о происшествии в Суэцком Канале. Но важно оценивать события не в моменте, а что им предшествовало и какие будут последствия. Важно здесь понять кто проиграл, а кто выиграл", - написал он.

Амелин напомнил о событиях 2020 года, с начала распространения коронавируса и повальных "локдаунов" во многих странах мира. Вместе с тем, произошло падение цен на нефть, сокращение объемов мировых выбросов в атмосферу и рост влияния государственных институций.

Также, по его словам, была сформирована база для "базового дохода" граждан. На фоне этого произошло "надувание пузырей на финансовых рынках", в том числе подскочили цены на золото, криптовалюты и акции технологических компаний.

К концу 2021 года, напоминает Амелин, в мире появились вакцины от коронавируса, после чего пошло восстановление мировой экономики и рост цен на нефть. Однако после появления британского штамма коронавируса и на фоне нехватки вакцин, мир вновь вернулся к практике локдаунов, что привело к новому снижению деловой активности.

"Немного теории: Суэцкий канал — ключевой маршрут транспортировки топлива с Ближнего Востока в Европу и США. Таким образом, пострадали прежде всего ближневосточные поставщики нефти и сжиженного природного газа", - написал он.

Он отметил, что из-за стагнации экономики в мире образовались излишки нефти и в прошлом году на спотовом рынке она торговалась по 17 долларов, но затем, на фоне надежд на восстановление экономики, в 2021 году цены вновь поднялись до $70.

"Плохие новости о продолжении локдаунов подтолкнули начало тренда на снижение цен нефтяных фьючерсов... и тут... Контейнеровоз!", - написал Амелин.

По его словам, после блокирования поставок нефти с Ближнего Востока и образовавшейся "пробки", вновь наблюдает рост стоимости цен на ее транспортировку, а также дефицита танкеров.

"Все бы ничего, но при сохранении объемов добычи и локдаунируемой экономики цены на нефть остались более чем стабильными. И если продавцы с Ближнего Востока не могут продать и доставить свою нефть. поставщики из других стран (США, Россия) оказались в дамках", - отметил Амелин.

По его прогнозам, контейнеровоз "постоит еще недельку", а за это время цены на нефть сбалансируются.

"И здесь, кто будет шустрее и ближе к рынкам сбыта предложит лучшие условия - тот и выиграет", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, ситуация с контейнеровозом Ever Given остается без изменений. Авария увеличивает пробку из кораблей с обеих сторон канала.