Олег Устенко: Украина проигрывает борьбу за инвестиции

Новости Бизнеса: Инвесторы есть, но за них нужно бороться - такой вывод сделал Олег Устенко, исполняющий директор международного фонда Блейзера.

Как сообщил представитель фонда, в отдельных случаях Украина демонстрирует успехи в разрезе экономических процессов. Но главное, на что смотрят инвесторы, - это безопасность и уверенность в завтрашнем дне.

По мнению эксперта, на рынке инвестиций достаточно средств, и люди, в руках которых они сосредоточены, готовить предоставить их в целях плодотворного сотрудничества с потенциальными партнерами. Но успешная коллаборация, к примеру, двух стран, может быть только в случае надежности стороны, принимающей инвестиции. В этом смысле Украина проигрывает. По словам Олега Устенка, об аспектах надежности Правительство страны забывает. Инвесторы, в свою очередь, направляют свои финансы в более спокойные регионы, перестраховывая себя и будущее инвестиций.

"Согласно прогнозу, в нынешнем году приток иностранных инвестиций составит 1,5 миллиарда долларов в сравнении с показателем прошлого года – 1,7 миллиарда долларов", - заметил представитель фонда. Также по его данным объем инвестиционных влияний 2019 года снизился по сравнению с 2013-м. Тогда в развитие различных проектов заграничные партнеры дали 4,5 миллиардов долларов. На желание инвесторов налаживать экономическую связь с Украиной влияют также кредитные рейтинги. Существует также два критерия, на которые обращают внимание заграничные партнеры: риски, которые имеют место быть в результате финансовых вливаний в страну и уровень прибыльности от сделки.

"Низкие рейтинги Украины - это одна из причин, почему украинские, даже прогрессивные компании получают так мало инвестиций", - объясняет специалист. Нужно понимать, что современные инвесторы позволяют себе разборчивость в выборе партнеров для сотрудничества. Они больше настроены на проекты с меньшей прибылью, но и соответственно с минимальными рисками на выходе. Пока в Украину не спешат сходу вкладывать деньги, поэтому для улучшения ситуации следует сосредоточиться на поднятии рейтингов и реализации реформ по улучшению экономики.