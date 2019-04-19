Скачать
Пятница, 19.04.2019
Дебаты Порошенко и Зеленского на Олимпийском (Онлайн-трансляция)
Дебаты Порошенко и Зеленского на Олимпийском (Онлайн-трансляция)
В Украине проведут новые испытания крылатых ракет "Нептун"
В Украине проведут новые испытания крылатых ракет "Нептун"
Де Пена забил роскошный гол в первом матче за Динамо (Видео)
Де Пена забил роскошный гол в первом матче за Динамо (Видео)
Китайцы открыли марсианскую базу для подростков в пустыне
Китайцы открыли марсианскую базу для подростков в пустыне

Олег Устенко: Украина проигрывает борьбу за инвестиции

Олег Устенко: Украина проигрывает борьбу за инвестиции
15:58 Сегодня Телеграф Фото: 112.ua

Новости Бизнеса: Инвесторы есть, но за них нужно бороться - такой вывод сделал Олег Устенко, исполняющий директор международного фонда Блейзера.

Как сообщил представитель фонда, в отдельных случаях Украина демонстрирует успехи в разрезе экономических процессов. Но главное, на что смотрят инвесторы, - это безопасность и уверенность в завтрашнем дне.

По мнению эксперта, на рынке инвестиций достаточно средств, и люди, в руках которых они сосредоточены, готовить предоставить их в целях плодотворного сотрудничества с потенциальными партнерами. Но успешная коллаборация, к примеру, двух стран, может быть только в случае надежности стороны, принимающей инвестиции. В этом смысле Украина проигрывает. По словам Олега Устенка, об аспектах надежности Правительство страны забывает. Инвесторы, в свою очередь, направляют свои финансы в более спокойные регионы, перестраховывая себя и будущее инвестиций.

В НБУ рассказали, что будет с вкладчиками ПриватБанка

"Согласно прогнозу, в нынешнем году приток иностранных инвестиций составит 1,5 миллиарда долларов в сравнении с показателем прошлого года – 1,7 миллиарда долларов", - заметил представитель фонда. Также по его данным объем инвестиционных влияний 2019 года снизился по сравнению с 2013-м. Тогда в развитие различных проектов заграничные партнеры дали 4,5 миллиардов долларов. На желание инвесторов налаживать экономическую связь с Украиной влияют также кредитные рейтинги. Существует также два критерия, на которые обращают внимание заграничные партнеры: риски, которые имеют место быть в результате финансовых вливаний в страну и уровень прибыльности от сделки.

"Низкие рейтинги Украины - это одна из причин, почему украинские, даже прогрессивные компании получают так мало инвестиций", - объясняет специалист. Нужно понимать, что современные инвесторы позволяют себе разборчивость в выборе партнеров для сотрудничества. Они больше настроены на проекты с меньшей прибылью, но и соответственно с минимальными рисками на выходе. Пока в Украину не спешат сходу вкладывать деньги, поэтому для улучшения ситуации следует сосредоточиться на поднятии рейтингов и реализации реформ по улучшению экономики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Инвестиции, Инвестор, Экономика, Эксперт, Рейтинг, Устенко, Развитие, Директор, Рынок, Международный Фонд, Вложение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
02 Приметы и обряды на 19 апреля – Евтихий Тихий и Ерема Пролетный
03 Дебаты Порошенко vs Зеленский: что происходит на Олимпийском (фото, видео)
04 Погода на выходные: тепло возвращается, но местами обещают заморозки
05 Мед с водой: В чем заключается польза напитка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
КПВВ усилили меры безопасности накануне выборов
КПВВ усилили меры безопасности накануне выборов
Филарет перед выборами обратился к украинцам
Филарет перед выборами обратился к украинцам
Погода на выходные: тепло возвращается, но местами обещают заморозки
Погода на выходные: украинцам обещают заморозки
Сегодня над Землей поднимется &quot;Розовая луна&quot;
Сегодня над Землей поднимется "Розовая луна"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь