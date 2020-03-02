Доступные кредиты: банки за месяц дали предпринимателям боле 60 миллионов

Новости Бизнеса:Украинские банки за первый месяц действия программы доступного кредитования выдали почти сотню кредитов.

Украинские банки в первый месяц работы государственной программы доступного кредитования для предпринимателей "5-7-9" выдали 97 кредитов на общую сумму 66,11 млн грн.

Как сообщили в Министерстве финансов Украины, благодаря программе десятки предпринимателей получили возможность развить уже имеющийся у них бизнес.

В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства заключил договоры о сотрудничестве с государственными банками "Укрэксимбанк", "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк", а также с коммерческими банками ПУМБ и "Львов". По информации министерства, вскоре к программе присоединятся еще три банка.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада в январе приняла закон о создании в Украине Фонда развития предпринимательства, который в 2020 году получит 2 млрд грн финансирования.

Фонд будет реализовывать программу господдержки малого и среднего бизнеса, которая позволит участникам получить кредит до 1,5 млн грн под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса.

3 февраля правительство Украины объявило старт программы "5-7-9", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.