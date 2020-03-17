В НБУ говорят, что кризис не повлияет на платежный баланс Украины

Влияние кризиса на платежный баланс Украины будет нейтральным или даже позитивным в связи со значительным снижением цен на энергоносители, которые преобладают в украинском импорте, и незначительным – на продовольствие, которое составляют 50% от общего экспорта страны, сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.
"Что касается платежного баланса, то есть экспорта-импорта, то влияние будет от нейтрального до, возможно, даже позитивного. И это связано с тем, что цены на энергоносители очень сильно снизились – цена на нефть, например, упала на 30%, а импорт энергоносителей в нашем платежном балансе составляет приблизительно 30%, то есть Украина будет платить намного меньше за импорт энергоносителей", – сказал Чурий в ходе онлайн-пресс-брифинга в Киеве во вторник, добавив, что снижение цен на преобладающее в украинском экспорте продовольствие ниже.
Он добавил, что дефицит платежного баланса в прошлом году, который составил 0,5% ВВП значительно меньше дефицита в предкризисном 2013 году, который достигал 10% ВВП.
По словам Чурия, влияние кризиса на рост ВВП, вероятно, будет негативным. "Вместе с тем позитивный эффект будут иметь те законодательные акты, которые сегодня проголосовала Верховная Рада относительно преодоления кризисных явлений в экономике", – добавил он.
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