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В НБУ говорят, что кризис не повлияет на платежный баланс Украины

В НБУ говорят, что кризис не повлияет на платежный баланс Украины
17:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В НБУ заверяют, что влияние кризиса окажет нейтральный или положительный эффект на платежный баланс Украины.

Влияние кризиса на платежный баланс Украины будет нейтральным или даже позитивным в связи со значительным снижением цен на энергоносители, которые преобладают в украинском импорте, и незначительным – на продовольствие, которое составляют 50% от общего экспорта страны, сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Что касается платежного баланса, то есть экспорта-импорта, то влияние будет от нейтрального до, возможно, даже позитивного. И это связано с тем, что цены на энергоносители очень сильно снизились – цена на нефть, например, упала на 30%, а импорт энергоносителей в нашем платежном балансе составляет приблизительно 30%, то есть Украина будет платить намного меньше за импорт энергоносителей", – сказал Чурий в ходе онлайн-пресс-брифинга в Киеве во вторник, добавив, что снижение цен на преобладающее в украинском экспорте продовольствие ниже.

Он добавил, что дефицит платежного баланса в прошлом году, который составил 0,5% ВВП значительно меньше дефицита в предкризисном 2013 году, который достигал 10% ВВП.

По словам Чурия, влияние кризиса на рост ВВП, вероятно, будет негативным. "Вместе с тем позитивный эффект будут иметь те законодательные акты, которые сегодня проголосовала Верховная Рада относительно преодоления кризисных явлений в экономике", – добавил он.

Напомним: 

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НБУ, Кризис, Платежный баланс, Олег Чурий.
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