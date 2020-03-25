"Шаги должны обсуждаться": В Раде призвали Минфин не сокращать финансирование МКМС

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики призывает Минфин не сокращать финансирование деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта до проведения политических консультаций.
Об этом говорится в заявлении комитета, которое на своей странице в Facebook опубликовала заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Нам стало известно, что Министерство финансов сегодня вносит изменения в бюджет, в частности, урезает финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта. Остаются только расходы на содержание - то есть зарплату ... Подчеркиваем, что такой шаг приведет к кризису и стагнации креативных индустрий страны, потери тысяч рабочих мест", - отмечается в заявлении.
В нем отмечается, что депутаты понимают необходимость привлечения дополнительных средств для борьбы с коронавирусом. "Однако любые шаги должны обсуждаться с депутатами профильного комитета и с привлечением представителей министерства. Мы призываем Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций", - говорится в обращении.
По информации парламентариев, Минфин будет предлагать урезать финансирование Госкино (750 млн грн), Украинский культурный фонд (500 млн грн), Институт книги (150 млн грн), туризм (240 млн грн), а также расходов на программу "сшивания страны", реставрационные работы по защите историко-культурного наследия, программ информполитики - на сумму свыше 500 млн грн. "Неизвестно пока, как урежут финансирование спорта", - уточняется в заявлении.
В профильном комитете подчеркивают, что готовы оперативно войти в диалог и выработать решения, которые не приведут к краху культурной сферы.
Напомним:
При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
Немецкие самолеты будут забирать украинских граждан из самых отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда уже Украина будет помогать им добираться домой.
Большинство граждан Украины, которые оставались за рубежом на момент введения ограничительных мер для противодействия распространению Covid-19, уже вернулись из-за рубежа, еще 20 тыс. людей ожидают возможности вернуться на родину.
В связи с распространением коронавируса и желанием граждан вернутся домой, Украина организовала 4 вылет для эвакуации украинцев из Франции.