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"Шаги должны обсуждаться": В Раде призвали Минфин не сокращать финансирование МКМС

"Шаги должны обсуждаться": В Раде призвали Минфин не сокращать финансирование МКМС
13:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Бизнеса:В Украине комитет ВРУ призвал Минфин не сокращать финансовые деятельности министерств до проведения политических консультаций.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики призывает Минфин не сокращать финансирование деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта до проведения политических консультаций.

Об этом говорится в заявлении комитета, которое на своей странице в Facebook опубликовала заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук. 

"Нам стало известно, что Министерство финансов сегодня вносит изменения в бюджет, в частности, урезает финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта. Остаются только расходы на содержание - то есть зарплату ... Подчеркиваем, что такой шаг приведет к кризису и стагнации креативных индустрий страны, потери тысяч рабочих мест", - отмечается в заявлении.

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В нем отмечается, что депутаты понимают необходимость привлечения дополнительных средств для борьбы с коронавирусом. "Однако любые шаги должны обсуждаться с депутатами профильного комитета и с привлечением представителей министерства. Мы призываем Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций", - говорится в обращении.

По информации парламентариев, Минфин будет предлагать урезать финансирование Госкино (750 млн грн), Украинский культурный фонд (500 млн грн), Институт книги (150 млн грн), туризм (240 млн грн), а также расходов на программу "сшивания страны", реставрационные работы по защите историко-культурного наследия, программ информполитики - на сумму свыше 500 млн грн. "Неизвестно пока, как урежут финансирование спорта", - уточняется в заявлении. 

В профильном комитете подчеркивают, что готовы оперативно войти в диалог и выработать решения, которые не приведут к краху культурной сферы.

Напомним: 

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Украина, ВРУ, ВР, Кабмин, Карантин, Коронавирус.
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