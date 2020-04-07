"Неделю начали лихо": НБУ выкупил $186 миллионов на валютном рынке

Новости Бизнеса:НБУ сегодня выкупил в резервы 186 млн долларов.

Национальный банк Украины сегодня выкупил на межбанковском валютном рынке 186 млн долларов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook НБУ.

"Неделю начали лихо. Сегодня купили на межбанковском валютном рынке 186 млн долларов США. Предложение валюты со стороны бизнеса вновь было существенно выше спроса. Поэтому мы имели возможность и в дальнейшем выкупать избыток в резервы, а не противодействовать рыночному тренду", — говорится в сообщении.

Напомним: