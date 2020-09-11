Свежий курс валют: евро ощутимо подорожало, доллар без изменений

Национальный банк Украины на пятницу, 11 сентября 2020 года, установил официальный курс гривни на уровне 27,8346 грн за доллар.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,8346 грн за доллар против 27,8296 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 32,9687 грн за евро против 32,768 грн за евро днем ранее.
Курсы валют на 11 сентября:
USD — 27,8346 грн за 1 доллар;
EUR — 32,9687 грн за 1 евро;
PLN — 7,4058 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,7066 грн за 10 российских рублей;
BYN — 10,6487 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,7314 грн за 1 турецкую лиру;
MDL —1,6742 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 35,9818 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 30,6312 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 4,0708 грн за 1 китайский юань.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,84 гривен за доллар, курс в покупке до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился 32,91 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 сентября справочный курс на уровне 27,82 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 10 сентября (27,82 грн).