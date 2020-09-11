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Свежий курс валют: евро ощутимо подорожало, доллар без изменений

Свежий курс валют: евро ощутимо подорожало, доллар без изменений
09:58 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На пятницу, 11 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 11 сентября 2020 года, установил официальный курс гривни на уровне 27,8346 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,8346 грн за доллар против 27,8296 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 32,9687 грн за евро против 32,768 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 11 сентября:

  • USD — 27,8346 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,9687 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,4058 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,7066 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 10,6487 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,7314 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL —1,6742 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 35,9818 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 30,6312 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 4,0708 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,84 гривен за доллар, курс в покупке до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился 32,91 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 сентября справочный курс на уровне 27,82 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 10 сентября (27,82 грн).

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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