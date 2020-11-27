Гривна еще ослабела на Черную пятницу: курс валют в Украине на 27 ноября

В Украине на утро 27 ноября снова обновился курс валют: гривна продолжает терять свои позиции, доллар с евро поползли вверх.

Об этом сообщили на сайте Национального банка Украины.

Стоит отметить, что по сравнению с курсом за 26 ноября, доллар и евро подорожали, гривна немного сдала свои позиции.

Официальный курс валют НБУ на пятницу 27 ноября:

100 долларов США - 2844 грн (28,44 за доллар, +6 коп.)

100 евро - 3384 грн ( 33,84 за евро, +6 коп.)

100 российских рублей - 37,5 грн ( 3,75 за 10 рублей, 0 коп.)

100 польских злотых - 756 грн (7,56 за злотый, 0 коп.)

В то же время стоит обратить внимание, что по курсу Нацбанка украинцы не могут покупать валюту, а только могут отследить тенденции на рынке валют в Украине, таким образом цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.

Стоит напомнить, что 24 ноября цена криптовалюты Bitcoin впервые за долгие годы поднялась к 3-х летнему максимуму.

Читайте также в материале "Телеграфа": На сколько подорожают сигареты в Украине в следующем 2021 году? - данные исследования.