Турция и Азербайджан запустили газопровод в Европу в обход России

Новости Бизнеса:Президент Азербайджана озвучил стоимость Южного газового коридора.

Южный газовый коридор (ЮГК), стоимость которого составит $38 млрд, позволит создать мосты сотрудничества между странами-участницами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии запуска части Трансанатолийского трубопровода (TANAP), которая свяжет TANAP с Европой.

"TANAP является частью ЮГК - гигантского проекта, чья общая стоимость составляет $38 млрд. ЮГК состоит из 4 проектов, три из которых - Шах-Дениз-2, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали и TANAP - уже завершены. Четвертый проект ТАР уже исполнен на более чем 90%, и я уверен, что он также будет завершен вовремя. Сегодня ЮГК объединяет 7 стран и уже превратился в международный проект", - сказал Алиев.

Он уверен, что "этот проект создаст мосты и приведет к более крупному соглашению между участниками". "Эти 7 стран, 3 из которых являются членами Европейского союза, будут долго продолжать совместное сотрудничество и вместе пожинать плоды этого проекта", - отметил президент Азербайджана.

Ранее стоимость ЮГК оценивалась в $40 млрд.

Глава государства выразил уверенность, что TANAP будет жить долго и принесет пользу народам Азербайджана и Турции, другим соседним народам.

"Сегодня исторический день - день, когда TANAP, заложенный 4 года назад, достиг Европы. Но история этого проекта началась еще в 2012 году, когда было подписано Стамбульское соглашение. До этого соглашения вопрос транспортировки азербайджанского газа в Турцию, а затем в Европу был предметом длительных переговоров и споров. Тогда мы с Турцией решили реализовать этот гигантский проект сами. Сегодня у нас такие партнеры, как BP, но основную техническую и финансовую ношу Азербайджан и Турция взяли на себя", - сказал президент Азербайджана.

По его словам, эти проекты наряду с энергетической ценностью позволили реализовать ряд других проектов.

"Благодаря этим проектам, было реализовано строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая позволила соединить континенты. Другим проектом является транспортировка электроэнергии, благодаря которому мы сегодня продаем свою электроэнергию в Турцию и Грузию", - отметил глава государства.

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня того же года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. Тестовая закачка газа в участок газопровода TANAP от города Эскишехир до турецко-греческой границы началась 15 апреля 2019 года для проверки его готовности к поставкам газа в Европу. 15 июня 2019 года азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз по TANAP достиг турецко-греческой границы.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

В 2018 году по газопроводу TANAP было транспортировано 916,4 млн кубометров газа. Как сообщал глава SOCAR Turkiye Enenrji (турецкая "дочка" SOCAR/ГНКАР) Заур Гахраманов, за 2019 год поставки газа по TANAP предусмотрены в объеме 3 млрд кубометров, с 2020 года ежегодный объем поставок составит 6 млрд кубометров.

По прогнозам компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), деятельность газопровода TANAP Турция покроет 12% потребностей Турции в газе.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%). За 15 лет эксплуатации этого трубопровода он принесет акционерам TANAP $1,45 млрд ежегодных доходов суммарно, из которых 58% придется на долю Азербайджана.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в объеме 10 млрд кубометров в год. Кроме того, ежегодно 6 млрд кубометров азербайджанского газа предназначены для западных регионов Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.