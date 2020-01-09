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Акции Boeing упали после крушения самолета МАУ в Иране

Акции Boeing упали после крушения самолета МАУ в Иране
11:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Акции американской корпорации Boeing снизились на 1,8% на фоне крушения самолета МАУ под Тегераном.

Акции американской корпорации Boeing снизились на 1,8%. Это произошло на фоне крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) под Тегераном.

Boeing 737–800 - предшественник Boeing 737 MAX, чьи полеты были приостановлены после двух авиакатастроф, произошедших ранее.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)

В Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Тегеран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

Кроме того, до выяснения причины катастрофы самолета МАУ украинское правительство запретило полеты в Иран и Ирак. Ранее премьер Алексей Гончарук сообщил, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.

В эту же ночь в Израиле загорелся двигатель такого же пассажирского самолета Boeing 737.

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