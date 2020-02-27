"Пропаганда и разжигание ненависти": NewsOne получил предупреждение и 100 тысяч штрафа

Новости Бизнеса:Телеканал "NewsOne" получил в свой адрес предупреждение и штраф в 100 000 грн по результатам внеплановой проверки.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания применил к телеканалу "NewsOne" (ООО "Новости 24 часа") две санкции - "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа" по результатам внеплановой проверки.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный совет на заседании 27 февраля признал в высказываниях, которые были распространены 5 ноября 2019 года в эфире "NewsOne", наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти", - говорится в сообщении.

Как отмечается, многочисленные высказывания ведущего программы Руслана Коцабы, прозвучавшие в передаче "Я так думаю" (начало в 23:25, прямой эфир), свидетельствуют о пренебрежении нормами международного права и законов Украины, которые запрещают распространять язык вражды и ненависти. Ведущий неоднократно прибегал к манипулированию фактами и распространял пропагандистские нарративы, которые подобны официальной политической и пропагандистской позиции Российской Федерации, признанной Верховной Радой Украины и международным сообществом большинства стран Европы страной-агрессором, и имеют признаки таких, которые основаны на предвзятости, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения неполной или предвзятой информации.

В передаче подавалось только одно мнение по вопросам, имеющим важнейшее значение для национальной безопасности Украины. Других взглядов или признаков дискуссии по вопросам "акций гражданского протеста в Украине с 21.11.2013 по 21.02.2014", "вооруженной агрессии Российской Федерации", "аннексии Крыма" и "оккупированных Российской Федерацией частей Донецкой и Луганской областей Украины" во время трансляции передачи не прозвучало. Таким образом, вещатель нарушил права зрителей на объективную информацию и злоупотреблял правом телеканала на свободу выражения мнений, что противоречит международным и украинским правовым актам в отношении агрессии против Украины.

Национальный совет ранее также обращался относительно данного эфира на канале "NewsOne" за заключениями в Независимый медийный совет. Они были обнародованы 30 января 2020 года.

Согласно анализу специалистов медиаотрасли, в высказываниях Руслана Коцабы имеются признаки языка вражды в отношении участников АТО/ООС и участников Революции достоинства. Также телеканал в этом выпуске передачи не придерживался требований достоверности представления информации и систематически не выполняет требования объективности (беспристрастности), полноты и сбалансированности подачи информации.

При рассмотрении этого вопроса на заседании, на которое представители "NewsOne" не пришли, председатель Комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич предложил членам Национального совета перенести его рассмотрение, учитывая такую просьбу ООО "Новости 24 часа", высказанную в письме. Он также отметил, что вопрос относительно этого вещателя стал резонансным в обществе и "вызывает сочувствие к его коллективу".

Однако члены Национального совета объяснили, что выполнили все процедурные требования о рассмотрении материалов проверки лицензиата, поскольку телеканалу "NewsOne" в определенный законом срок вручено извещение о рассмотрении 27 февраля 2020 года. Решение суда первой инстанции не вступило в законную силу и обжалуется в апелляционном суде, решения о запрете рассмотрения этого вопроса сейчас нет. Поэтому регулятор имеет все основания рассмотреть результаты внеплановой проверки.

Национальный совет признал нарушения и объявил предупреждение за совершение нарушений. Сумма штрафа составляет 25% лицензионного сбора, для "NewsOne" это 105 тыс. 625 грн. Штраф в государственный бюджет должен быть уплачен в 30-дневный срок, за этот период лицензиат должен привести в соответствие свое вещание с законодательными требованиями.