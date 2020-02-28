Компания Facebook отменила ежегодную конференцию из-за коронавируса

Новости Бизнеса:В связи с распространением нового коронавируса компания Facebook Inc. отменила ежегодную конференцию F8 для разработчиков программного обеспечения.

Компания Facebook отменила масштабную ежегодную конференцию для разработчиков из-за угрозы распространения коронавируса (COVID-19). Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов.

"Каждый год мы с нетерпением ждем возможности объединиться с нашим глобальным сообществом разработчиков F8 и поделиться нашим видением будущего, которое мы строим вместе. Однако, учитывая растущее беспокойство относительно Covid-19, мы приняли решение отменить F8 2020", - говорится в пресс-релизе.

Вместо этого организаторы конференции планируют организовать локальные встречи, видеоконференции и онлайн-трансляции для запланированных участников данного мероприятия.

Также сообщается, что Facebook рассчитывает предоставить дополнительную информацию относительно своих планов на F8 течение следующих нескольких недель.

Отмечается, что конференция F8 проводится ежегодно с 2007 года и является одной из крупнейших мероприятий, которые организует Facebook.

Мероприятие этого года должно было состояться 5 и 6 мая в Сан-Хосе, штат Калифорния.

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