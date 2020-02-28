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Компания Facebook отменила ежегодную конференцию из-за коронавируса

Компания Facebook отменила ежегодную конференцию из-за коронавируса
12:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:В связи с распространением нового коронавируса компания Facebook Inc. отменила ежегодную конференцию F8 для разработчиков программного обеспечения.

Компания Facebook отменила масштабную ежегодную конференцию для разработчиков из-за угрозы распространения коронавируса (COVID-19). Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов.

"Каждый год мы с нетерпением ждем возможности объединиться с нашим глобальным сообществом разработчиков F8 и поделиться нашим видением будущего, которое мы строим вместе. Однако, учитывая растущее беспокойство относительно Covid-19, мы приняли решение отменить F8 2020", - говорится в пресс-релизе.

Вместо этого организаторы конференции планируют организовать локальные встречи, видеоконференции и онлайн-трансляции для запланированных участников данного мероприятия.

Также сообщается, что Facebook рассчитывает предоставить дополнительную информацию относительно своих планов на F8 течение следующих нескольких недель.

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Отмечается, что конференция F8 проводится ежегодно с 2007 года и является одной из крупнейших мероприятий, которые организует Facebook.

Мероприятие этого года должно было состояться 5 и 6 мая в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Как сообщалось, по состоянию на утро 28 февраля, по данным американского Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в мире достигла 83 389.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус подчеркнул, что настал момент, когда решается, удастся удержать распространение коронавируса под контролем.

Эвакуированные из Уханя украинцы находятся на обсервации (наблюдении) в Новых Санжарах Полтавской области. Проявлений болезни у них не наблюдается. 

Заражение коронавирусом COVID-19 подтверждено у пятерых граждан Украины, все они находятся за пределами нашего государства.

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Facebook, Конференция, Коронавирус, Covid-19.
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