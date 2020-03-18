В Украине из-за повышенного спроса на медицинский спирт "Укрспирт" запустил еще 4 завода

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса в Украине и высокой востребованостью спирта, госпредприятие "Укрспирт" запустило еще 4 завода.

Государственное предприятие "Укрспирт" дополнительно запустило работу 4 заводов из-за повышенного спроса на спирт, вызванный распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением вируса COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте была предусмотрена работа 10 заводов, но предприятие пересмотрело производственный план, чтобы обеспечить потребности медицинской системы.

"Предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы. Мы быстро среагировали на рост запроса: с сегодняшнего дня работают 14 заводов одновременно. При потребности мы готовы и в дальнейшем увеличивать объемы производства. У нас есть для этого и мощности, и сырье", - приводятся в сообщении слова и.о. главы "Укрспирта" Сергея Блескуна.

Ранее "Укрспирт" заявил о готовности обеспечить спиртом медицинские учреждения Украины.

Государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году, является монополистом в спиртовой отрасли Украины.

Правительство начало приватизацию госпредприятия "Укрспирт", которую планирует завершить до 1 июля 2021 года. На продажу будет выставлен 41 завод предприятия.

Напомним: