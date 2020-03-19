Укртелеком: использование интернета из дома на карантине выросло на 30%

Новости Бизнеса:В Украине значительно выросло потребление интернета в связи с введением карантина.

Домашние интернет-пользователи потребляют больше интернета в условиях карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе Укртелекома.

"Абоненты интернета стали заметно активнее пользоваться интернетом. Как показывает анализ интернет-трафика направления массового сегмента Укртелекома, в среднем каждый домашний пользователь интернета в начале текущей недели использовал 4,3 Гбайт трафика. Это почти на 30% больше, чем неделей ранее (до объявления карантина)", - сообщили в компании.

В то же время, в Укртелекоме заверили, что все услуги предоставляются в полном объеме.

Напомним: