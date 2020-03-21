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Влияние коронавируса на бизнес: как компании оценивают действия правительства и чего ждут от властей

Влияние коронавируса на бизнес: как компании оценивают действия правительства и чего ждут от властей
15:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Бизнес ожидает от власти усиления потенциала медслужб и продолжения сотрудничества с МВФ.

Украинский бизнес ожидает от власти усиления потенциала медицинских служб, обеспечения работы банковской системы и продолжения работы с МВФ для макроэкономической стабильности, свидетельствует опрос Американской торговой палаты (American Chamber of Commerce - ACC) и компании Deloitte.

Согласно исследованию о влиянии COVID-19 на бизнес, в ходе которого 19 марта опросили представителей 96 компаний и организаций, наиболее эффективными мерами участники опроса считают решения правительства разрешить и дальше совершать банковскую и страховую деятельность, торговлю продуктами, топливом, средствами гигиены и лекарственными средствами.

"Респонденты наиболее низко оценили эффективность налоговых мер, введение ответственности за несоблюдение карантина, мер по ограничению общественного транспорта и таможенные меры", - указывается в материалах исследования.

Более половины респондентов не ожидают выполнения планов деятельности в этом году (65% опрошенных), при этом 16% полагают, что это удастся.

Согласно опросу, 74% респондентов планируют поддерживать текущую численность персонала и 13% планируют нанимать новых сотрудников, а 23% ожидают сокращений.

Треть опрошенных указали, что свыше половины их сотрудников не могут работать удаленно. У 4% никто их сотрудников не может работать из дому. В то же время 18% указали, что весь персонал может выполнять свои функции дистанционно.

Напомним:

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Кабмин, Опрос, Коронавирус, Covid-19.
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