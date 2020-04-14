Мир на карантине: Disney планирует уволить десятки тысяч своих сотрудников

Новости Бизнеса:Компания Disney уволит десятки тысяч сотрудников.

Компания Walt Disney Co. проведет масштабные сокращения среди своих сотрудников. Как сообщает издание Variety, по согласованию с профсоюзами будут уволены около 43 тысяч работников парка развлечений Disney World, закрытого в связи с пандемией коронавируса.

При этом, компания гарантирует покрытие всех расходов по медицинским страховкам уволенных в течение 12 месяцев, а также готова оплатить тестирование на коронавирус для тех из них, которые изъявят такое желание. Также сокращенным гарантировано приоритетное устройство на работу, когда развлекательная индустрия вновь заработает.

На своих рабочих местах останутся лишь 200 специалистов, которые будут поддерживать работоспособность инженерных систем во время вынужденного простоя. Все эти экстренные меры вступают в силу с 19 апреля 2020 года.

Ранее руководство Walt Disney объявило о готовности значительно сократить свои зарплаты на время кризиса. Так, исполнительный директор компании Боб Айгер вовсе отказался от причитающегося ему вознаграждения, менеджеры подразделений будут получать на 20-30 процентов меньше, чем указывается в их контрактах.

По состоянию на утро 13 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 851 тыс. 531 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 114 тыс. 290 человек, поправились 461 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.

Напомним: