В Украине Россию сравнили с гопником после заявления Пескова о дружбе Украины и США против России

После встречи 31 августа президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена в Белом доме в Вашингтоне, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков выразил сожаления из-за дружбы стран против РФ. В ответ на такое заявление в Украине сказали, что Россия — "гопник с тонкой душевной организацией и ядерной бомбой".

Об этом в четверг, 2 августа, написал украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса на своей странице в Facebook.

"Песков жалуется, что Украина и США друзья против России. Ему грустно из-за этого.

Пришел с полицейским к гопнику, который выжал твой телефон, а гопнику грустно, что они друзья против него.

Полицейский начал тренировать вас, чтобы гопник не мог вытеснить телефон, а он огорчает гопника.

Вы и полицейский мне говорите, что нарушать закон очень плохо, а гопник грустно возмущается, что они строят планы против него.

Полицейский учит здоровому образу жизни, пить и курить — это плохо, а гопник грустит, что злосчастный полицейский хочет настроить вас на вечные ценности гопоты.

Вот такой гопник. С очень тонкой душевной организацией.

Но с ядерной бомбой", — пишет Фурса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из участников политической подгруппы переговорщиков ТКГ Сергей Гармаш заявил о возможном обострении ситуации на Донбассе после встречи Зеленского и Байдена.

Напоминаем, что Песков считает невозможной встречу президентов Украины и России в 2021 году — страны не могут согласовать повестку переговоров.