Россия - гопник с очень тонкой душевной организацией и ядерной бомбой
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 55
В Украине Россию сравнили с гопником после заявления Пескова о дружбе Украины и США против России
После встречи 31 августа президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена в Белом доме в Вашингтоне, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков выразил сожаления из-за дружбы стран против РФ. В ответ на такое заявление в Украине сказали, что Россия — "гопник с тонкой душевной организацией и ядерной бомбой".
Об этом в четверг, 2 августа, написал украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса на своей странице в Facebook.
"Песков жалуется, что Украина и США друзья против России. Ему грустно из-за этого.
Пришел с полицейским к гопнику, который выжал твой телефон, а гопнику грустно, что они друзья против него.
Полицейский начал тренировать вас, чтобы гопник не мог вытеснить телефон, а он огорчает гопника.
Вы и полицейский мне говорите, что нарушать закон очень плохо, а гопник грустно возмущается, что они строят планы против него.
Полицейский учит здоровому образу жизни, пить и курить — это плохо, а гопник грустит, что злосчастный полицейский хочет настроить вас на вечные ценности гопоты.
Вот такой гопник. С очень тонкой душевной организацией.
Но с ядерной бомбой", — пишет Фурса.
Ранее "Телеграф" сообщал, что один из участников политической подгруппы переговорщиков ТКГ Сергей Гармаш заявил о возможном обострении ситуации на Донбассе после встречи Зеленского и Байдена.
Напоминаем, что Песков считает невозможной встречу президентов Украины и России в 2021 году — страны не могут согласовать повестку переговоров.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-