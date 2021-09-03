Росія — гопник з дуже тонкою душевною організацією і ядерною бомбою

В Україні Росію порівняли з гопником після заяви Пєскова про дружбу України і США проти Росії

Після зустрічі 31 серпня президента України Володимира Зеленського і глави США Джо Байдена в Білому домі у Вашингтоні, прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловив жаль через дружбу країн проти РФ. У відповідь на таку заяву в Україні сказали, що Росія — "гопник з тонкою душевною організацією і ядерною бомбою".

Про це в четвер, 2 серпня, написав український інвестиційний банкір Сергій Фурса на своїй сторінці в Facebook.

"Пєсков скаржиться, що Україна і США друзі проти Росії. Йому сумно через це.

Прийшов з поліцейським до гопника, який вижав твій телефон, а гопнику сумно, що вони друзі проти нього.

Поліцейський почав тренувати вас, щоб гопник більше не міг витиснути телефон, а він засмучує гопника.

Ви і поліцейський мені кажете, що порушувати закон дуже погано, а гопник сумно обурюється, що вони будують плани проти нього.

Поліцейський вчить здоровому способу життя, що пити і палити — це погано, а гопник сумує, що злощасний поліцейський хоче налаштувати вас на вічні цінності гопоти.

Ось такий гопник. З дуже тонкою душевною організацією.

Але з ядерною бомбою", — пише Фурса.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що один з учасників політичної підгрупи перемовників ТКГ Сергій Гармаш заявив про можливе загострення ситуації на Донбасі після зустрічі Зеленського і Байдена.

Нагадуємо, що Пєсков вважає неможливою зустріч президентів України та Росії у 2021 році — країни не можуть узгодити порядок переговорів.