Доктор отметил, что все могут заболеть и пострадать от COVID-19

До конца года в Украине по плану Министерства здравоохранения должны вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения, однако пока количество привитых от COVID-19 составляет лишь 15%. В связи с этим власти вводят определенные ограничения, чтобы стимулировать граждан прививаться. А врач Тарас Жиравецкий объяснил, чем отличаются вакцинированные граждане от невакцинированных.

Своим мнением доктор поделился в Telegram.

"Вакцинированные и невакцинированные в чем проблема и конфликт?

1. Вакцинированные имеют зеленый паспорт, невакцинированные нет.

2. Вакцинированные думают, что невакцинированные для них опасны, невакцинированные переживают, что вакцинированные думают, что они безопасны и могут их заразить.

3. Невакцинированных старше 50 лет чаще попадают в больницу с тяжелым ковидом, потому что их таки почти в 10 раз больше вакцинированных такого возраста.

Никаких других отличий нет.

Что общего?

Все могут заболеть и заражать окружающих.

Все могут попасть в больницу.

Все они являются людьми и должны относиться по-человечески друг к другу.

Парадокс в том, что самая большая нагрузка сейчас ложится на медиков и именно им сейчас нужна помощь и поддержка!

Не удивлен тем, как идет противостояние между людьми, но как всегда мы не умеем объединиться и бороться вместе за нашу жизнь, потому поддержать конфликт для нас оказывается проще за поддержку тех, кто болеет сейчас и тех, кто их лечит.

Видел комментарии о том, что нужно перестать лечить невакцинированных и вакцинировать всех детей, потому что это остановит пандемию и кто-то сможет сбросить маски... такими комментариями вы уже сбросили свою маску человечности и показываете свое истинное лицо.

Эта пандемия интересна тем, что медики перестали быть экспертами по медицине, а ход противодействию пандемии во всем мире напоминает хаотичные движения вперед, назад, вправо и влево...

Оставайтесь людьми, потому что вирус пройдет, но хотелось бы, чтобы человечность осталась.

Ps Если вы хотите, чтобы кто-то вакцинировался посоветуйте ему это сделать спокойно и конструктивно, потому что обида вряд ли будет побуждать кого-то к действию", — написал Жиравецкий.

Напомним, в Харькове сообщили о трех случаях смерти от коронавируса среди граждан, которые были вакцинированы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, ученые выяснили, могут привиты переносить COVID-19.