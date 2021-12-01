Эксперт Украинского института политики Никита Трачук

Обращение к парламенту, с которым президент Украины Владимир Зеленский выступил 1 декабря, точно не было отчетом главы государства о проделанной работе. Что сделано, как сделано. Что получилось, что нет. Почему.

Скорее – это была предвыборная программа на следующий срок. Или инаугурационная речь.

Что-то между предвыборным митингом кандидата в президенты – и съездом КПСС. «Слуги» пришли в одинаковых «антиолигархических» футболках. Чуть ли не после каждого тезиса президента громко хлопали, заглушая оппозицию.

Вождь говорит – партия хлопает. Демократия отдыхает.

Разговора о вызовах, задачах и реальных способах их разрешения – не было.

Из того, что Зеленский говорил, возникало стойкое ощущение, что он и украинский народ живут в параллельных реальностях, в параллельных вселенных.

Похоже, мы с Зеленским живем в разных Украинах.

Если слушать всё, сказанное им – сил нет жить в такой прекрасной стране. Но они понадобятся, потому что он построит что-то еще более прекрасное.

С трибуны лился концентрированный поток «перемог». При том что практически никакие кризисные моменты не были проговорены.

У нас, оказывается, чуть ли не лучший показатель ВВП, с энергетикой всё в порядке (хоть наша энергосистема разбалансирована, мы закупаем электроэнергию в Беларуси).

Выросла в Украине минимальная зарплата и средняя? Окей. А ничего, что всё это съела инфляция и доест рост тарифов (которого, по мнению, президента у нас как бы нет).

Бессмысленный заброс успешными кейсами, которые когда-то будут.

Крым мы, оказывается, уже вернули. Пока, правда, лишь в международную повестку – как тему, с помощью Крымской платформы. Но это же – символическая политика. Имитация чего-то по форме без действий по сути.

Заявления о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины – это уже «дежурные» слова, которые звучат отовсюду. Вот только целостности этой нет. И с суверенитетом проблемы.

Обострение на Донбассе, зашедшие в тупик мирные переговоры, коррупционные скандалы, провалы с подготовкой к новой волне пандемии, провалы с вакцинацией, тотальное обнищание населения.

Всего этого, судя по выступлению Зеленского, – нет.

Зато есть, как он уверяет, борьба с олигархам. Точнее, судя по действиям власти и «забросам» от Зеленского, с олигархом. С Ахметовым.

А с Кололмойским будем бороться? А с остальными?

Выступление было очень эмоциональным. Жестким, местами яростным. Просматривалась линия, которую Зеленский взял на пресс-марафоне 26 ноября.

Атаковать, стараться заглушить оппонентов.

Не дискутировать. Переспорить. Если по-простому – заткнуть.

У нас всё хорошо – и точка!

Ситуативно это может сработать. И срабатывало раньше. Но не сейчас. Не с падающим рейтингом и растущим антирейтингом. Не с тотальными провалами и постоянным враньем.

Сейчас такое выступление скорее вызывает раздражение и сожаление.