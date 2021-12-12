Блогер и один из основателей "Демсокиры" Антон Швец о ситуации с Александром Гогилашвили и скандале в "Укрэксимбанке" с избиением журналистов

У кого есть сомнения, что позицию Гогилашвили в МВД займет такой же черт?

Ни у кого сомнений нет, потому что мы здесь уже знаем, как работает МВД. Там и министра заменили, и все то же, что во времена предыдущего.

Из этого можно сделать большой вывод для украинского корпоративного управления. Вывод, который может спасти миллиарды наших гривен. Система воспроизводит психотипы и роли. Автоматически.

В чем, к примеру, проблема "Укрэксимбанка"? В МВД же проблема не в том, что замминистра бросался на полицейских и быковал. И в "Укрэксиме" действия Мецгера к журналистам — это не сама проблема, а симптом или маркер проблемы.

В этих обоих учреждениях была создана коррумпированная криминальная система, система, в которой люди не работают главами банка или замминистрами, а занимаются "решаловом" и "распилом". От чего у них вырастает километровое эго и привычка всех вокруг считать пустым местом.

И замминистра и глава банка всегда против любых конфликтов, если это политик или технократ на работе. Нафиг оно нужно. Но если они главы криминальных кланов, перед подчиненными (а точнее приспешниками) они не могут показать не только слабость, а даже не могут показать отсутствие нарванности.

Напоминаю вам, что настоящая история Мецгера заключалась в том, что кредит на 60 000 000 долларов каким-то глубоко-горловским ноунеймам был выдан под сомнительный залог "Укрэкиссмом" ПРОТИВ стратегии "Укрэксима", созданной Наблюдательным Советом банка. Это была не подделка документов Мецгером, не хитрая операция, этот кредит в никуда был выдан с нарушением всех банковских и корпоративных правил, но с подписями всех ответственных лиц. И после его выдачи прошло полгода, и никто в банке НИЧЕГО не сделал, пока журналисты не начали задавать вопросы. Скажу больше — даже после избиения журналистов о кредите нам в "Укрэксиме" ничего не рассказывают.

Это признак коррумпированной системы. Она уже существует в "Укрэксиме".

И об этом будет знать ЛЮБОЙ из кандидатов на председателя правления "Укрэксима". Как мы знаем о МВД, потому что нормальные люди все понимают. Скандал со "Схемами" был международный, потому что "Схемы" — это "Радио Свобода", которая напрямую финансируется Госдепом США.

Там "Укрэксимбанк" нанял хедхантеров для поиска нового главы банка вместо Евгения Мецгера. Компания, выигравшая тендер, типа норм. Но проблема не в этом.

Наблюдательный совет "Укрэксима" не способен нанять нормального главу "Укрэксима", но не потому, что хедхантеры, которых они изберут плохие, а потому что никакой нормальный толковый специалист на должность СЕО в банк с таким Наблюдательным советом не пойдет. Он читает новости профильные.

Что сказала нам член Наблюдательного Совета Виктория Страхова в ответ на вопрос "Почему был выдан огромный кредит в нарушение стратегии "Укрэксима"?". Она сказала что у банка много ликвидности, потому и выдали. А стратегия? А что стратегия? Ну есть. Существует, но не работает. Стратегия не работает, а Наблюдательный Совет, который должен воплощать эту стратегию, разводит руками. Однажды так случилось. Потому что было много денег в банке, наших денег, выданных Страховой, потому что до этого денег "Укрэксиму" не хватало.

Там много, на самом деле, можно задать вопросов. Почему выдали кредит в долларах, если доходы у заемщика в гривне? А кто его знает. Как Наблюдательный Совет вообще утвердил такой кредит в более чем полтора миллиарда гривен? Ну как-то не увидели проблем. До сих пор не видят.

Любой кандидат на главу банка ПОНИМАЕТ, что это значит. Даже если он не видел Викторию Страхову и не читал ее фейсбук, где она называет Андрея Ермака начальником.

Никакой нормальный кандидат даже не подаст документы к хедхантерам "Укрэксима". Потому что он понимает, что люди, которые его нанимают (наблюдательный Совет), не способны выполнять свои обязанности. Это то, о чем говорит МВФ — в Наблюдательном Совете "Укрэксима" отсутствует collective suitability. Та же групповая пригодность к имплементации стратегии банка, отсутствие которой показывает выданный Мецгером кредит. И то, что Мецгера не знали, как уволить даже, также показывает, что наблюдательный Совет не может выполнять свои обязанности.

Ибо Наблюдательный Совет "Укрэксима" не работает как коллектив, как группа, а работает там только Виктория Страхова. И работает она не в интересах акционера — народа Украины, а работает она в интересах своего начальника — Андрея Ермака.

МВФ говорит, что Наблюдательный Совет "Укрэксима" будет переизбран до лета 2022 года, а начало отбора новых членов должно начаться в апреле 2022 года. С моей личной точки зрения в таком случае нет смысла выбирать главу банка старым составом Наблюдательного Совета. Лучше переизбрать сам Наблюдательный Совет "Укрэксима" одновременно с Наблюдательным Советом "Укргаза", который МВФ приказал переизбрать прямо сейчас, и Украина взяла на себя такую обязанность.

И, если будет нормальный Номинационный Комитет (Номком, обычно его главой является глава миссии МВФ в Украине), то есть возможность хотя бы теоретическая, что Наблюдательный Совет "Укрэксима" будет нормальным. И даже если в этот Совет Ермак снова назначит Страховую по квоте государства, новые независимые члены Наблюдательного Совета "Укрэксима" будут действительно независимы от влияния Страховой. И уже они будут иметь хотя бы возможность избрать нормального председателя "Укрэксима", потому что подадутся нормальные кандидаты на конкурс. И уже новый глава не будет бросаться на журналистов и не будет выдавать кредиты васянам из Горловки.

А тот конкурс, который мы видим, сейчас обречен на провал с самого начала процесса. Потому что не будет нормальных кандидатов. Нужно поменять систему.

А иначе будет как в МВД из Гогилашвили, Монастырского и других чертей.