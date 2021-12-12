Блогер та один із засновників "Демсокири" Антон Швець про ситуацію з Олександром Гогілашвілі та скандал в "Укрексімбанку" із побиттям журналістів

В когось є сумніви, що позицію Гогілашвілі у МВС займе такий самий чорт?

Ні в кого сумнівів немає, бо ми тут вже знаємо як працює МВС. Там і міністра замінили, і все те саме, що за часів попереднього.

З цього можна зробити чималий висновок для українського корпоративного управління. Висновок який може врятувати мільярди наших гривень. Система відтворює психотипи та ролі. Автоматично.

В чому, наприклад, проблема "Укрексімбанку"? У МВС же проблема не в тому, що замміністра кидався на поліцейських та бикував. І в "Укрексімі" дії Мецгера до журналістів — це не сама проблема, а симптом чи маркер проблеми.

В цих обох установах була створена корумпована кримінальна система, система у якій люди не працюють головами банку чи замміністрами, а займаються "рішаловом" та "распілом". Від чого в них виростає кілометрове его та звичка всіх навколо рахувати за пусте місце.

І замміністра і голова банку завжди проти будь-яких конфліктів, якщо це політик або технократ на роботі. Нафік воно потрібно. Але якщо вони голови кримінальних кланів, перед підлеглими(а точніш поплічниками та посіпаками) вони не можуть показати не те що слабкість, а навіть не можуть показати відсутність нарваності.

Нагадую вам, що справжня історія Мецгера була у тому, що кредит на 60 000 000 доларів якимось глибоко-горлівським ноунеймам був виданий під сумнівну заставу "Укрекісмом" ВСУПЕРЕЧ стратегії "Укрексіму", яка була створена Наглядовою Радою банку. Це була не підробка документів Мецгером, не хитра операція, цей кредит в нікуди був виданий з порушенням всіх банківских та корпоративних правил, але з підписами всіх відповідальних осіб. І після його видачі пройшло пів року, і ніхто в банку НІЧОГО не зробив, поки журналісти не почали ставити питання. Скажу більше — навіть після побиття журналістів про кредит нам в "Укрексімі" нічого не розповідають.

Це ознака корумпованої системи. Вона вже існує в "Укрексімі".

І про це буде знати БУДЬ-ЯКИЙ із кандидатів на голову правління "Укрексіму". Як ми знаємо про МВС, бо нормальні люди все розуміють. Скандал зі "Схемами" був міжнародний, бо "Схеми" — то "Радіо Свобода", яка напряму фінансується Держдепом США.

Там "Укрексімбанк" найняв хедхантерів для пошуків нового голови банку замість Євгена Мецгера. Компанія, яка виграла тендер, типу норм. Але проблема не в цьому.

Наглядова Рада "Укрексіму" НЕ ЗДАТНА найняти нормального голову "Укрексіму", але не тому, що хедхантери яких вони оберуть погані, а тому що ніякий нормальний толковий спеціаліст на посаду СЕО в банк із такою Наглядовою Радою не піде. Бо він читає новини профільні.

Що сказала нам членкиня Наглядової Ради Вікторія Страхова у відповідь на питання "Чому був виданий величезний кредит в порушення стратегії "Укрексіму"?". Вона сказала що у банку багато ліквідності, тому і видали. А стратегія? А що стратегія? Ну, є. Існує, але не працює. Стратегія не працює, а Наглядова Рада, яка повинна втілювати цю стратегію розводить руками. Якось так сталося. Бо було багато грошей у банку, наших грошей, які видали страховій, бо до цього грошей "Укрексіму" не вистачало.

Там багато насправді можна задати питань. Чому видали кредит у доларах, якщо прибутки у позичальника у гривні? А хто його знає. Як Наглядова Рада взагалі затвердила такий кредит у більше ніж півтора мільярда гривень? Ну якось не побачили проблем. І досі не бачать.

Будь-який кандидат на голову банку РОЗУМІЄ, що це означає. Навіть якщо він в очі не бачив Вікторію Страхову та не читав її фейсбук, де вона називає Андрія Єрмака начальником.

Ніякий нормальний кандидат навіть не подасть документи до хедхантерів "Укрексіму". Бо він розуміє, що люди, які його наймають (та сама Наглядова Рада), не здатні виконувати свої обовʼязки. Це те, про що говорить МВФ — у Наглядовій Раді "Укрексіму" відсутня collective suitability. Та сама групова придатність до імплементації стратегії банку, відсутність якої показує виданий Мецгером кредит. І те, що Мецгера не знали як звільнити навіть, також показує, що наглядова Рада не може виконувати свої обовʼязки.

Бо Наглядова Рада "Укрексіму" не працює як колектив, як група, а працює там лише Вікторія Страхова. І працює вона не в інтересах акціонера — народу України, а працює вона в інтересах свого начальника — Андрія Єрмака.

МВФ каже що Наглядова Рада "Укрексіму" буде переобрана до літа 2022 року, а початок відбору нових членів повинен розпочатися у квітні 2022 року. З моєї особистої точки зору в такому разі немає сенсу обирати голову банку старим складом Наглядової Ради. Краще переобрати саму Наглядову Раду "Укрексіму" одночасно з Наглядовою Радою "Укргазу", яку МВФ наказав переобрати просто зараз, і Україна взяла на себе такий обовʼязок.

І, якщо буде нормальний Номінаційний Комітет (Номком, зазвичай його головою є голова місії МВФ в Україні), то є можливість, бодай теоретична, що Наглядова Рада "Укрексіму" буде нормальна. І навіть якщо у цю Раду Єрмак знову призначить Страхову за квотою держави, нові незалежні члени Наглядової Ради "Укрексіму" будуть дійсно незалежні від впливу Страхової. І вже вони будуть мати хоча б можливість обрати нормального голову "Укрексіму", тому що подадуться нормальні кандидати на конкурс. І вже новий голова не буде кидатися на журналістів і не буде видавати кредити васянам з Горлівки.

А той конкурс, який ми бачимо, зараз приречений на провал від початку процесу. Бо не буде нормальних кандидатів навіть. Потрібно міняти систему.

А інакше буде як у МВС з Гогілашвілі, Монастирським та іншими чортами.