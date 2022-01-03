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От страны-члена НАТО Эстонии до Санкт-Петербурга 150 км. Че так Украина-то беспокоит? - Альфред Кох

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Альфред Кох Альфред Кох
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Ближайшая страна-член НАТО находится всего в 150 км от РФ Новость обновлена 03 января 2022, 15:06
Ближайшая страна-член НАТО находится всего в 150 км от РФ

Российский государственный деятель Альфред Кох задал прямой вопрос Путину, почему его так беспокоит Украина

А ничо, что от границы Латвии (страна-член НАТО) до Москвы 600 км? Что там с подлётным временем, а?

А от границы Эстонии (тоже страна-член НАТО) до Санкт-Петербурга 150 км?

Поздно, батенька боржоми пить…

Че так Украина-то беспокоит? Ну, да, ближе украинская граница к Москве на 50 км., чем латвийская. Так это ж всего на 20 — 30 секунд быстрее. Непринципиально.

Вы, Владимир Владимирович, воля ваша, выглядите глупо с этими своими страхами. Вы уже с таким же примерно подлётным временем живете с 2003 года. С того самого момента как прибалтов в НАТО приняли. А кипеш поняли только сейчас, из-за Украины.

Вы чего-то нам не договариваете. Не в подлётном времени, будь оно неладно, тут дело. Ей-ей, не в полётном времени. Вы б рассказали нам все как есть. Мы бы, глядишь, и согласились. А то какой-то цирк устроили…

И да: от границы России в Калининградской области до Берлина (я уж не говорю — до Варшавы) чуть больше 500 км. То есть меньше, чем от украинской границы до Москвы.

И там, в Калининградской области, уже стоят российские "Искандеры". Именно с такой дальностью, чтобы достичь Берлина.

А в Латвии и Эстонии ничего похожего на "Искандеры" даже близко у НАТО нет… Так объясните нам, кто кому угрожает? И кто от кого должен получить гарантии? Причем немедленно…

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Теги:
#Украина #НАТО #Россия #Владимир Путин #Наступление
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