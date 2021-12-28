"Имеем право": Россия заявила о готовности ввести армию на территорию Украины

Российская сторона продолжает оправдывать свою агрессию против Украины

Ситуацию о полномасштабном вторжении России на территорию украинского государства систематически "подогревают" заявления здешних чиновников, мол, "вправе вводить войска в другую страну, чтобы защищать своих сограждан за рубежом".

Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев во время интервью для издания "Интерфакс".

По словам политика, Россия не планирует проявлять военную агрессию против Украины, однако, в случае нападения на своих граждан, имеет полное право применить свои вооруженные силы для защиты в рамках десятой статьи федерального закона "Об обороне", поправки в который были внесены еще в 2009 году.

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Косачев подчеркнул, что "по собственной воле" Россия никаких военных операций в направлении территорий украинского государства осуществлять не будет. Однако, учитывая ситуацию вокруг Донбасса, которая то и дело становится все более напряженной, четко понимает, что Украину "подталкивают к тому, чтобы разрешить конфликт на юго-востоке военным путем".

Напоследок чиновник отметил, что одним из оснований, которое может спровоцировать РФ оперативно применить военные силы за границей, — это "защита российских граждан, в случае вооруженного нападения на них".

Также "Телеграф" сообщал, что в настоящее время количество войск с российской стороны, которые находятся в двухстах километрах от границы с Украиной, насчитывается более 120 тысяч человек и о том, что ранее в сети появилась информация о подготовке нападения российской стороны на Украину еще с 2014 год.

Напомним также, что МИД детально рассказал о ситуации, как вырос уровень угрозы со стороны РФ в течение последнего месяца и подробно описали ситуацию, сложившуюся в последнее время на российско-украинской границе.