"Маємо право": Росія заявила про готовність ввести армію на територію України

Росія продовжує виправдовувати свою агресію проти України

Ситуацію щодо повномасштабного вторгнення Росії на територію української держави систематично "підігрівають" заяви тутешніх чиновників, мовляв, "мають право вводити війська до іншої країни, аби захищати своїх співгромадян за кордоном".

Про це заявив віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов під час свого інтерв'ю для видання "Інтерфакс".

За словами політика, Росія не планує проявляти військову агресію проти України, проте в разі нападу на своїх громадян має повне право застосувати свої збройні сили задля їх захисту в рамках десятої статті федерального закону "Про оборону", поправки до якого були внесені ще у 2009 році.

Косачов наголосив, що "з власної волі" Росія жодних військових операцій в напрямку територій української держави здійснювати не буде. Проте, враховуючи ситуацію навколо Донбасу, яка раз у раз стає дедалі напруженою, чітко розуміє, що Україну "підштовхують до того, аби вирішити конфлікт на південному сході військовим шляхом".

Наостанок чиновник відзначив, що однією з підстав, яка може спровокувати РФ оперативно застосувати воєнні сили за кордоном — це "захист російських громадян, у разі збройного нападу на них.

Також "Телеграф" повідомляв, що наразі кількість військ з російської сторони, які перебувають за двісті кілометрів від кордону з Україною налічується у понад 120 тисяч осіб та про те, що раніше у мережі з’явилася інформація щодо підготовки нападу російської сторони на Україну ще з 2014 року.

Нагадаємо також, що МЗС детально розповіли про ситуацію, як зріс рівень загрози зі сторони РФ упродовж останнього місяця та детально описали ситуацію, яка склалася останнім часом на російсько-українському кордоні.