Укр

"С голой шваброй не попрешь": российская журналистка оценила вероятность наступления РФ на Украину

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Латынина считает, что РФ не сможет пойти против НАТО Новость обновлена 26 декабря 2021, 10:38
Латынина считает, что РФ не сможет пойти против НАТО

По мнению Юлии Латыниной, в России нет оружия, чтобы противостоять НАТО

Скандальная российская журналистка Юлия Латынина, которая не так давно сравнила Афганистан с Донбассом, сомневается в обороноспособности своей страны. По ее мнению, России нечем наступать на Украину и НАТО, поскольку швабра не подходит для нападения.

Такое мнение Латынина высказала в авторской программе "Код доступа".

По словам журналистки, ни о какой войне России с Украиной и НАТО речи быть не может, поскольку РФ сейчас не сможет противостоять Североатлантическому Альянсу.

"Я не совсем понимаю, чем сражаться с НАТО. Этими китайскими беспилотниками, купленными на "Алиэкспрессе"? Или сгоревшим корветом? Или будущими роботами? Потому что швабра в качестве способа нападения на НАТО не очень хорошо подходит, вот к другим объектам подходит, а для НАТО с голой шваброй не очень-то попрешь", — констатировала Латынина.

Стоит отметить, что 17 декабря Россия выдвинула свои требования к США и НАТО, среди которых запрет на расширение Альянса и на совместные учения с Украиной. Документ власти РФ назвали "гарантиями безопасности" и его авторов уже успели окрестить "сумасшедшими".

Ранее "Телеграф" сообщал, что США на фоне вероятности вторжения России в Украину заявили о подготовке соответствующих мер. Речь идет даже о приведении в боевую готовности сил быстрого реагирования НАТО. В них входит 40-тысячный контингент. Развертывание оперативной группы в зоне кризиса сократили с семи до пяти дней.

Теги:
#Украина #НАТО #Россия #Вторжение #Юлия Латынина
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