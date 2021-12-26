"С голой шваброй не попрешь": российская журналистка оценила вероятность наступления РФ на Украину

По мнению Юлии Латыниной, в России нет оружия, чтобы противостоять НАТО

Скандальная российская журналистка Юлия Латынина, которая не так давно сравнила Афганистан с Донбассом, сомневается в обороноспособности своей страны. По ее мнению, России нечем наступать на Украину и НАТО, поскольку швабра не подходит для нападения.

Такое мнение Латынина высказала в авторской программе "Код доступа".

По словам журналистки, ни о какой войне России с Украиной и НАТО речи быть не может, поскольку РФ сейчас не сможет противостоять Североатлантическому Альянсу.

"Я не совсем понимаю, чем сражаться с НАТО. Этими китайскими беспилотниками, купленными на "Алиэкспрессе"? Или сгоревшим корветом? Или будущими роботами? Потому что швабра в качестве способа нападения на НАТО не очень хорошо подходит, вот к другим объектам подходит, а для НАТО с голой шваброй не очень-то попрешь", — констатировала Латынина.

Стоит отметить, что 17 декабря Россия выдвинула свои требования к США и НАТО, среди которых запрет на расширение Альянса и на совместные учения с Украиной. Документ власти РФ назвали "гарантиями безопасности" и его авторов уже успели окрестить "сумасшедшими".

Ранее "Телеграф" сообщал, что США на фоне вероятности вторжения России в Украину заявили о подготовке соответствующих мер. Речь идет даже о приведении в боевую готовности сил быстрого реагирования НАТО. В них входит 40-тысячный контингент. Развертывание оперативной группы в зоне кризиса сократили с семи до пяти дней.