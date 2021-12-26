"З голою шваброю не попреш": російська журналістка оцінила ймовірність наступу РФ на Україну

На думку Юлії Латиніної, у Росії немає зброї, щоб протистояти Альянсу

Скандальна російська журналістка Юлія Латиніна, яка нещодавно порівняла Афганістан із Донбасом, сумнівається в обороноздатності своєї країни. На її думку, Росії нема чим наступати на Україну та НАТО, оскільки швабра не підходить для нападу.

Таку думку Латиніна висловила в авторській програмі "Код доступу".

За словами журналістки, ні про яку війну Росії з Україною і НАТО не може бути мови, оскільки РФ зараз не зможе протистояти Північноатлантичному Альянсу.

"Я не зовсім розумію, чим боротися з НАТО. Цими китайськими безпілотниками, купленими на "Аліекспресі"? Чи згорілим корветом? Чи майбутніми роботами? Тому що швабра як спосіб нападу на НАТО не дуже добре підходить, ось до інших об’єктів підходить, а для НАТО з голою шваброю не дуже попреш", — констатувала Латиніна.

Варто зазначити, що 17 грудня Росія висунула свої вимоги до США та НАТО, серед яких заборона розширення Альянсу та спільні навчання з Україною. Документ влада РФ назвала "гарантіями безпеки" і його авторів вже встигли охрестити "божевільними".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США на тлі ймовірності вторгнення Росії в Україну заявили про підготовку відповідних заходів. Йдеться навіть про приведення до бойової готовності сил швидкого реагування НАТО. До них входить 40-тисячний контингент. Розгортання оперативної групи у зоні кризи скоротили з семи до п’яти днів.