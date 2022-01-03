Від країни-члена НАТО Естонії до Санкт-Петербурга 150 км. Чого так Україна турбує? - Альфред Кох
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Російський державний діяч Альфред Кох поставив пряме запитання Путіну, чому його так непокоїть Україна
А нічого, що від кордону Латвії (країна-член НАТО) до Москви 600 км? Що там із підлітним часом, га?
А від кордону Естонії (теж країна-член НАТО) до Санкт-Петербурга 150 км?
Пізно, батенька боржомі пити...
Чи так Україна турбує? Ну, так, ближче український кордон до Москви на 50 км, ніж латвійський. Так це всього на 20 — 30 секунд швидше. Не принципово.
Ви, Володимире Володимировичу, воля ваша, виглядаєте безглуздо з цими своїми страхами. Ви вже з таким приблизно підлітним часом живете з 2003 року. З того самого моменту, як прибалтів до НАТО прийняли. А кіпіш здійняли лише зараз, через Україну.
Ви чогось нам не домовляєте. Не в підлітному часі, будь воно негаразд, тут справа. Ей-ей, не в польотному часі. Ви б розповіли нам усе, як є. Ми б, дивишся, і погодилися. А то якийсь цирк влаштували...
І так: від кордону Росії в Калінінградській області до Берліна (я вже не кажу — до Варшави) трохи більше ніж 500 км. Тобто менше, ніж від українського кордону до Москви.
І там, у Калінінградській області, вже стоять російські "Іскандери". Саме з такою дальністю, щоб досягти Берліна.
А в Латвії та Естонії нічого схожого на "Іскандери" навіть близько у НАТО немає... Тож поясніть нам, хто кому загрожує? І хто від кого має отримати гарантії? Причому негайно…
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