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Від країни-члена НАТО Естонії до Санкт-Петербурга 150 км. Чого так Україна турбує? - Альфред Кох

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Альфред Кох Альфред Кох
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Найближча країна-член НАТО знаходиться всього за 150 км від РФ Новина оновлена 03 січня 2022, 15:06
Найближча країна-член НАТО знаходиться всього за 150 км від РФ

Російський державний діяч Альфред Кох поставив пряме запитання Путіну, чому його так непокоїть Україна

А нічого, що від кордону Латвії (країна-член НАТО) до Москви 600 км? Що там із підлітним часом, га?

А від кордону Естонії (теж країна-член НАТО) до Санкт-Петербурга 150 км?

Пізно, батенька боржомі пити...

Чи так Україна турбує? Ну, так, ближче український кордон до Москви на 50 км, ніж латвійський. Так це всього на 20 — 30 секунд швидше. Не принципово.

Ви, Володимире Володимировичу, воля ваша, виглядаєте безглуздо з цими своїми страхами. Ви вже з таким приблизно підлітним часом живете з 2003 року. З того самого моменту, як прибалтів до НАТО прийняли. А кіпіш здійняли лише зараз, через Україну.

Ви чогось нам не домовляєте. Не в підлітному часі, будь воно негаразд, тут справа. Ей-ей, не в польотному часі. Ви б розповіли нам усе, як є. Ми б, дивишся, і погодилися. А то якийсь цирк влаштували...

І так: від кордону Росії в Калінінградській області до Берліна (я вже не кажу — до Варшави) трохи більше ніж 500 км. Тобто менше, ніж від українського кордону до Москви.

І там, у Калінінградській області, вже стоять російські "Іскандери". Саме з такою дальністю, щоб досягти Берліна.

А в Латвії та Естонії нічого схожого на "Іскандери" навіть близько у НАТО немає... Тож поясніть нам, хто кому загрожує? І хто від кого має отримати гарантії? Причому негайно…

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Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Володимир Путін #Наступ
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