Російський державний діяч Альфред Кох поставив пряме запитання Путіну, чому його так непокоїть Україна

А нічого, що від кордону Латвії (країна-член НАТО) до Москви 600 км? Що там із підлітним часом, га?

А від кордону Естонії (теж країна-член НАТО) до Санкт-Петербурга 150 км?

Пізно, батенька боржомі пити...

Чи так Україна турбує? Ну, так, ближче український кордон до Москви на 50 км, ніж латвійський. Так це всього на 20 — 30 секунд швидше. Не принципово.

Ви, Володимире Володимировичу, воля ваша, виглядаєте безглуздо з цими своїми страхами. Ви вже з таким приблизно підлітним часом живете з 2003 року. З того самого моменту, як прибалтів до НАТО прийняли. А кіпіш здійняли лише зараз, через Україну.

Ви чогось нам не домовляєте. Не в підлітному часі, будь воно негаразд, тут справа. Ей-ей, не в польотному часі. Ви б розповіли нам усе, як є. Ми б, дивишся, і погодилися. А то якийсь цирк влаштували...

І так: від кордону Росії в Калінінградській області до Берліна (я вже не кажу — до Варшави) трохи більше ніж 500 км. Тобто менше, ніж від українського кордону до Москви.

І там, у Калінінградській області, вже стоять російські "Іскандери". Саме з такою дальністю, щоб досягти Берліна.

А в Латвії та Естонії нічого схожого на "Іскандери" навіть близько у НАТО немає... Тож поясніть нам, хто кому загрожує? І хто від кого має отримати гарантії? Причому негайно…