Педагог и блоггер Дарина Мирико прокомментировала изменения в питании украинских школьников и причастность к этому Евгения Клопотенко.

Еще только ленивый не писал о Клопотенко.

Но и моя очередь пришла)

Читаю посты, ужасаюсь комментариям.

Я в силу своей работы связана со школой и НУШ.

И слышу от многих родителей, что НУШ — это полная фигня. А когда начинаю уточнять и расспрашивать, понимаю, что учитель вообще не работает по НУШ. Ну разве учебники.

Многие учителя либо не поняли принципов НУШ, либо даже саботируют ее.

Собственно, то же самое я вижу и с реформой питания.

Одна из моих любимых книг по менеджменту и маркетингу – Стратегия голубого океана.

Там есть раздел о внедрении реформ на среднем и самом низком уровне. И какую бы замечательную стратегию ни придумали топ-менеджеры, ее могут уничтожить исполнители, если им не объяснить, что происходит.

Простые рабочие не воспринимают изменений, потому что это:

что-то неизвестное. Это некомфортно.

страх быть уволенным или потерять привычный уровень дохода.

нежелание учиться новому.

американцы об этом не пишут, но в наших реалиях это и страх потери дохода от незаконных схем.

саботирование реформы средним звеном менеджеров и издание неадекватных распоряжений исполнителям.

Это, кстати, и медицинской реформе касается.

Все знают, что часто повара воруют продукты, врачи требуют прямых или косвенных взяток, учителя могут подталкивать родителей платить им за дополнительные занятия.

Упаси Боже, чтобы вы подумали, что я думаю, что все такие.

Нет.

Я знаю замечательных учителей и врачей (поваров школьных столовых не знаю), совестно делающих свою работу, растут как профессионалы, учатся, которые хотят перемен.

Но не все.

И далеко не Клопотенко, Супрун или Гриневич виноваты в том, что перемен к лучшему не происходит.