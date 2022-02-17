Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что нынешняя ситуация напоминает ту, в которой мы оказались между первыми и вторыми Минскими соглашениями

Усилившиеся на Донбассе обстрелы, к сожалению, подтверждают, что кризис нарастает. И в какой-то мере, мне кажется, это является следствием ошибки в оценке ситуации. Когда часть экспертной среды, да и часть команды власти посчитали, что в связи с сообщением об отводе российских войск от украинских границ и завершением учений, риски военной эскалации снижаются. На самом деле всё лишь обостряется. К чему, собственно, всё и шло.

Был провал переговоров советников глав "нормандской четверки" в Париже и Берлине.

Было обращения Госдумы к Путину с просьбой признать т.н. "ДНР" и "ЛНР" в качестве "независимых и самостоятельных" образований.

Было возбуждение Следственным комитетом РФ уголовного дела по факту якобы применения Украиной "запрещенных методов войны", обвинение в геноциде на Донбассе.

Всё это создало взрывоопасную атмосферу, когда может вновь вспыхнуть полноценные боевые действия, как было в 2014-2015 годах.

Нынешняя ситуация напоминает мне ту, в которой мы оказались между первыми и вторыми Минскими соглашениями.

Когда дискуссии или кризис выполнения так называемого "Минска-1" привел к ожесточенным боям на Донбассе, особенно в районе Донецкого аэропорта и Дебальцево. И в итоге появился "Минск-2".

Сегодня высока вероятность дальнейшей эскалации.

Но то, как сегодня быстро, на опережение, пытаются сработать украинские и западные дипломаты, говорит о том, что остаются шансы на размораживание политического диалога.

Ожидаем, что в ближайшее время в рамках Трехсторонней контактной группы будут рассмотрены те самые законопроекты, о которых говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, о выборах, амнистии — и другие, направленные на урегулирование кризиса на Донбассе.

Поэтому война или прогресс в политическом урегулировании – это два наиболее вероятных сценария.

Менее вероятно сохранение нынешнего положения, статус-кво, которое мы видели последние годы.

Мне кажется, Киев и Москва должны провести прямые переговоры по урегулированию на Донбассе. И пусть Москва считает себя посредником, но это не повод не идти на такой диалог.

Необходимо срочно собирать ТКГ, запускать политический трек реализации Минских соглашений. Но не путем уступок исключительно с украинской стороны. Это должны быть взаимные уступки – и со стороны РФ, и со стороны сепаратистов.

Возможно, следует поднимать вопрос на уровень Совета безопасности ООН, который утвердил вторые Минские соглашения. И уже в рамках Совбеза ООН формулировать алгоритм реализации этих договоренностей, раз этого не может сделать ТКГ.

Или Нормандская четверка.

Запад опасается большой войны вокруг Украины. При этом, если те же США еще способны продолжить игру на повышение ставок в своем глобальном диалоге с Россией, то Германия, Франция более склонны к поиску скорейших путей для мирного урегулирования, для выстраивания моделей взаимных компромиссов.

Понятно, что сейчас сторону конфликта будут обвинять друг друга в нарушении Минских соглашений, в эскалации. Но эта риторика не должна нас отвлекать от сути – поиска моделей завершения конфликта политико-дипломатическим путем.