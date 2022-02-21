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Путин почему-то уверен, что Украину можно кошмарить, и ему за это ничего не будет - Иван Яковина

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Иван Яковина Иван Яковина
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США начали использовать против РФ её же оружие Новость обновлена 21 февраля 2022, 07:40
США начали использовать против РФ её же оружие

Украинский журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина поддерживает подход Белого дома к противостоянию с Россией

США фактически обвинили Кремль в подготовке терактов против своего (российского) населения. По данным Вашингтона, Путин планирует провести взрывы в торговых центрах, метро, etc, а потом обвинить в их организации Украину, чтобы получить предлог для вторжения.

Это очень важное событие. Во-первых, эти заявления официально переводят историю "Рязанский сахар" из сферы теорий заговора в абсолютно легитимное обвинение против Путина.

Во-вторых, США применяют против РФ то же оружие, которое Путин использует для Украины: сеют в РФ панику, неопределенность, хаос, страх.

Если американцы официально объявят, что в России резко возросла опасность осуществления жутких терактов, то Lufthansa и KLM уже в Москву перестанет летать, а торговые суда перестанут заходить в российские порты. Ну и посольства могут начать выезжать из Москвы.

Это была бы довольно болезненная и унизительная для Кремля ситуация. Захарова, кстати, уже зашлась в припадке на этот счёт.

Поэтому я призываю американцев не останавливаться. Это реально притормозит Путина. Он почему-то уверен, что кошмарить можно только Украину, а против него точно такие же меры никто применять не станет. Надо показать, насколько он ошибается.

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#Украина #США #Россия
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