США призвали граждан задуматься об эвакуации из России: подробности

Американцев призвали соблюдать осторожность и держать подальше от скоплений людей

США предупредили своих граждан о рисках терактов в крупных городах России, вроде Москвы и Санкт-Петербурга, а также об опасности нахождения возле границы с Украиной.

Об этом говорится в сообщении от 20 февраля на сайте посольства.

Указывается, что в СМИ появлялась информация об угрозах нападения на общественные места вроде торговых центров, железнодорожных станций и метрополитена.

Вместе с тем в посольстве призывают граждан избегать скопления людей и посещение мест, которые часто посещают западные туристы, а также держать при себе документы и следить за обновлениями в новостях.

Кроме того, в сообщении содержится призыв к американцам о том, чтобы создать планы по эвакуации из России, которые не предусматривают получения помощи от правительства Соединенных Штатов.

Как сообщалось ранее, глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что Москва не отказалась от своих планов по вторжению в Украину, о чем свидетельствует, например, продление совместных военных учений в Беларуси.

Как сообщалось ранее, в последние дни ситуация на Донбассе значительно обострилась. Так в период с 17 по 19 февраля по позициям ВСУ со стороны оккупантов было выпущено свыше 1,8 тысячи снарядов и мин, а под обстрелы попали также населенные пункты вроде Станицы Луганской и Марьинки.