США закликали громадян задуматися про евакуацію з Росії: подробиці

Американців закликали бути обережними і тримати якомога далі від скупчень людей

США попередили своїх громадян про ризики терактів у великих містах Росії, на кшталт Москви та Санкт-Петербурга, а також про небезпеку перебування біля кордону з Україною.

Про це йдеться у повідомленні від 20 лютого на сайті посольства.

Вказується, що у ЗМІ з’являлася інформація про загрози нападу на громадські місця на кшталт торгових центрів, залізничних станцій та метрополітену.

Водночас у посольстві закликають громадян уникати скупчень людей та відвідування місць, які часто відвідують західні туристи, а також тримати при собі документи та слідкувати за оновленнями у новинах.

Крім того, у повідомленні міститься заклик до американців про те, щоб створити плани з евакуації з Росії, які не передбачають отримання допомоги від уряду Сполучених Штатів.

Як повідомлялося раніше, глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що Москва не відмовилася від своїх планів щодо вторгнення в Україну, про що свідчить, наприклад, продовження спільних військових навчань у Білорусі.

Як повідомлялося раніше, останніми днями ситуація на Донбасі значно загострилася. Так у період з 17 по 19 лютого за позиціями ЗСУ з боку окупантів було випущено понад 1,8 тисячі снарядів та мін, а під обстріл потрапили також населені пункти на кшталт Станиці Луганської та Мар’їнки.