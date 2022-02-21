Путін чомусь упевнений, що Україну можна жахати, і йому за це нічого не буде - Іван Яковина
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Український журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковина підтримує підхід Білого дому до протистояння з Росією
США фактично звинуватили Кремль у підготовці терактів проти свого (російського) населення. За даними Вашингтона, Путін планує провести вибухи в торгових центрах, метро etc., а потім звинуватити в їхній організації Україну, щоб отримати привід для вторгнення.
Це дуже важлива подія. По-перше, ці заяви офіційно переводять історію "Рязанський цукор" зі сфери теорій змови до абсолютно легітимного звинувачення проти Путіна.
По-друге, США застосовують проти РФ ту саму зброю, яку Путін використовує для України: сіють у РФ паніку, невизначеність, хаос, страх.
Якщо американці офіційно оголосять, що в Росії різко зросла небезпека здійснення моторошних терактів, то Lufthansa і KLM вже в Москву перестануть літати, а торгові судна припинять заходити до російських портів. Та й посольства можуть почати виїжджати з Москви.
Це була б досить болісна і принизлива для Кремля ситуація. Захарова, до речі, вже зайшлася у припадку щодо цього.
Тому я закликаю американців не зупинятися. Це реально пригальмує Путіна. Він чомусь упевнений, що кошмарити можна тільки Україну, а проти нього такі самі заходи ніхто вживати не стане. Потрібно показати, наскільки він помиляється.
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