Рус

Путін чомусь упевнений, що Україну можна жахати, і йому за це нічого не буде - Іван Яковина

Автор
Іван Яковина Іван Яковина
Дата публікації
Читать на русском
Автор
78
США почали використовувати проти РФ її ж зброю Новина оновлена 21 лютого 2022, 07:40
США почали використовувати проти РФ її ж зброю

Український журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковина підтримує підхід Білого дому до протистояння з Росією

США фактично звинуватили Кремль у підготовці терактів проти свого (російського) населення. За даними Вашингтона, Путін планує провести вибухи в торгових центрах, метро etc., а потім звинуватити в їхній організації Україну, щоб отримати привід для вторгнення.

Це дуже важлива подія. По-перше, ці заяви офіційно переводять історію "Рязанський цукор" зі сфери теорій змови до абсолютно легітимного звинувачення проти Путіна.

По-друге, США застосовують проти РФ ту саму зброю, яку Путін використовує для України: сіють у РФ паніку, невизначеність, хаос, страх.

Якщо американці офіційно оголосять, що в Росії різко зросла небезпека здійснення моторошних терактів, то Lufthansa і KLM вже в Москву перестануть літати, а торгові судна припинять заходити до російських портів. Та й посольства можуть почати виїжджати з Москви.

Це була б досить болісна і принизлива для Кремля ситуація. Захарова, до речі, вже зайшлася у припадку щодо цього.

Тому я закликаю американців не зупинятися. Це реально пригальмує Путіна. Він чомусь упевнений, що кошмарити можна тільки Україну, а проти нього такі самі заходи ніхто вживати не стане. Потрібно показати, наскільки він помиляється.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #США #Росія
Білий дім стоїть на захисті України
Політика
Путін та Байден домовилися про важливий крок по Україні, але є умова
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Білий дім стоїть на захисті України
Путін та Байден домовилися про важливий крок по Україні, але є умова
Дата публікації
Категорія
Лютий обіцяє завершитись доволі теплою погодою
Народний синоптик розповів, на яку погоду чекати в Україні до кінця місяця
Дата публікації
Категорія
Людей із окупованої частини Донбасу вивозять до Росії
Бойовики обстріляли Луганськ, а жителів вивозять до Росії: що відбувається на Донбасі прямо зараз (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Якщо з документами будуть проблеми, то такі авто на техогляд не візьмуть.
Які документи знадобляться для проходження техогляду: повний список
Дата публікації
Категорія
Російські війська залишаються у Білорусі на невизначений термін
План Росії рухається вперед: Блінкен заявив, що Кремль не відмовився від вторгнення в Україну