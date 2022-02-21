Український журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковина підтримує підхід Білого дому до протистояння з Росією

США фактично звинуватили Кремль у підготовці терактів проти свого (російського) населення. За даними Вашингтона, Путін планує провести вибухи в торгових центрах, метро etc., а потім звинуватити в їхній організації Україну, щоб отримати привід для вторгнення.

Це дуже важлива подія. По-перше, ці заяви офіційно переводять історію "Рязанський цукор" зі сфери теорій змови до абсолютно легітимного звинувачення проти Путіна.

По-друге, США застосовують проти РФ ту саму зброю, яку Путін використовує для України: сіють у РФ паніку, невизначеність, хаос, страх.

Якщо американці офіційно оголосять, що в Росії різко зросла небезпека здійснення моторошних терактів, то Lufthansa і KLM вже в Москву перестануть літати, а торгові судна припинять заходити до російських портів. Та й посольства можуть почати виїжджати з Москви.

Це була б досить болісна і принизлива для Кремля ситуація. Захарова, до речі, вже зайшлася у припадку щодо цього.

Тому я закликаю американців не зупинятися. Це реально пригальмує Путіна. Він чомусь упевнений, що кошмарити можна тільки Україну, а проти нього такі самі заходи ніхто вживати не стане. Потрібно показати, наскільки він помиляється.