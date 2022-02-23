Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец специально для "Телеграфа":

Обращение президента США Джо Байдена, которое произошло 22 февраля вечером (по киевскому времени), стало беспрецедентным по жесткости и скорости реагирования на новые угрозы со стороны России. Которая не только признала "независимость" оккупированных территорий Донбасса, но и готова официально ввести туда свои войска.

Конечно, нельзя сказать, что Байден использовал весь арсенал американских санкций. Он и сам на этом акцентировал.

Мол, мы еще не использовали все "санкции из ада". Пока пошла лишь первая порция персональных санкций против российских банков и суверенного долга. Это такая себе – пугающая порция. И то, что российский рубль отреагировал на это некоторым укреплением, подтверждает, что данный пакет санкций был достаточно мягким.

При этом надо понимать, что санкциями остановить российское вторжение не получится. Путин хочет выполнения своих ультимативных требований. А они – невыполнимы.

Конечная цель Путина – уничтожение Украины в ее нынешнем виде. И поэтому здесь никакого компромисса, естественно, не может быть.

К сожалению, похоже на то, что все возможности политико-дипломатического урегулирования – исчерпаны.

Отказа от политики "открытых дверей" со стороны НАТО не будет. Украина также не откажется от курса в НАТО. Не будет разоружаться, общаться напрямую с марионеточными "руководителями" фейковых "донбасских республик", признавать Крым российским и так далее.

Такой ход был бы сдачей национальных интересов.

Впрочем, Зеленский, похоже, продолжает надеяться на диалог с Путиным.

И здесь может получиться парадоксальная ситуация, что Украина не сдается Путину, Запад не идет на уступки, но в последний момент происходит сдача наших национальных интересов украинской властью. Под соусом того, что "в противном случае – война, а вы же не хотите войны?".

И это – огромная опасность.

Ну, а то, что Путин объявил нам войну, – очевидно.

Начнется она на Востоке, но интересует Путина захват большей части Украины.

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