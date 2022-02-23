Політтехнолог, директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications Тарас Березовець спеціально для "Телеграфа":

Звернення президента США Джо Байдена, яке відбулося 22 лютого ввечері (за київським часом), стало безпрецедентним за жорсткістю та швидкістю реагування на нові загрози з боку Росії. Яка не лише визнала "незалежність" окупованих територій Донбасу, а й готова офіційно ввести туди свої війська.

Звичайно, не можна сказати, що Байден використав увесь арсенал американських санкцій. Він і сам на цьому наголосив.

Мовляв, ми ще не використовували всі "санкції з пекла". Поки що пішла лише перша порція персональних санкцій проти російських банків та суверенного боргу. Це така собі – лякаюча порція. І те, що російський рубль відреагував на це деяким зміцненням, підтверджує, що цей пакет санкцій був досить м’яким.

При цьому треба розуміти, що санкціями зупинити російське вторгнення не вдасться. Путін хоче виконання своїх ультимативних вимог. А вони – нездійсненні.

Кінцева мета Путіна – знищення України у її нинішньому вигляді. І тому тут жодного компромісу, звісно, не може бути.

На жаль, схоже, що всі можливості політико-дипломатичного врегулювання – вичерпані.

Відмови від політики "відкритих дверей" з боку НАТО не буде. Україна також не відмовиться від курсу в НАТО. Не роззброюватиметься, не спілкуватиметься безпосередньо з маріонетковими "керівниками" фейкових "донбаських республік", не визнаватиме Крим російським і так далі.

Такий хід був би здачею національних інтересів.

Втім, Зеленський, схоже, продовжує сподіватися на діалог із Путіним.

І тут може вийти парадоксальна ситуація, що Україна не здається Путіну, Захід не йде на поступки, але в останній момент відбувається здача наших національних інтересів українською владою. Під соусом того, що "інакше – війна, а ви ж не хочете війни?".

І це величезна небезпека.

Ну а те, що Путін оголосив нам війну, – очевидно.

Почнеться вона на Сході, але цікавить Путіна захоплення більшої частини України.

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