Эксперт в вопросах политики Игар Тышкевич оценил действия президента РФ Владимира Путина в Украине

Такой вариант российских действий, какой происходит сейчас, мы описывали как один из вероятных на сайте Украинского института будущего.

Смысл происходящего в том, что Россия максимально подняла ставки, чтобы додавить Украину. Можно сказать, что началась операция по принуждению Украины к "Минску-3".

И вряд ли случайно Лукашенко уже предложил провести переговоры России и Украине в Минске.

Понятно, что "Минск-2" – мертв. И что России нужно больше. И чтобы на уступки шла Украина.

Ожесточенные военные действия идут не только на Донбассе (причем уже за линией разграничения – на подконтрольной правительству территории), но и на юге, востоке, в центре.

Параллельно россияне максимально нагнетают панические настроения с помощью информационных атак. Дезинформация, фейки переполнили соцсети. Десант идет на Одессу, российские флаги над украинскими городами – и так далее.

Цель – принудить украинское руководство сдаться и пойти на все условия Кремля.

Свой ультиматум Путин уже сформулировал. Это прямые переговоры официального Киева с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Это уступки во внешней политике и демилитаризация (отказ от курса в НАТО, от сотрудничества с НАТО и так далее) – то есть, ограничение субъектности.

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Всё это неминуемо приведет к политическому кризису в Украине. Мы имеем в определенной мере повторение грузинского сценария.

После поражения Грузии в войне с Россией в 2008-м президент Саакашвили сохранил свои позиции. Но ненадолго. Буквально через пару лет россияне отыграли ситуацию с новыми политическими движениями, которые и на сегодня контролируют Грузию.

И дальше РФ активно работала в информационном поле. Да так, что сейчас значительная часть грузинских граждан неплохо относится к россиянам.

То же самое готовят для Украины. Так что с точки зрения выдумки новых механизмов, РФ не отличается умом и сообразительностью. Они просто повторяют то, что уже было апробировано ранее.

Тезисы, которые сейчас ретранслируют Путин и его окружение – это фактически переписанные тезисы из книги Гитлера "Майн Кампф" ("Моя борьба"). О жизненном пространстве и тому подобном.

А ультиматум, который РФ выдвинула Украине – практически калька с ультиматума гитлеровской Германии перед аннексией Судетов (накануне нападения на Чехословакию) и перед нападением на Польшу.

Ничего нового выдумать россияне не смогли.

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Даже если взять их признание "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР" – прямая параллель с Судетами. С 1937-м годом и Чехословакией. В том числе – с точки зрения реакции (весьма сдержанной) стран Запада.

Разница лишь в том, что сейчас события развиваются несколько быстрее. Если от нападения на тогдашнюю Чехословакию до начала Второй мировой войны (нападение Германии на Польшу) – прошло более года, то Россия сейчас всё уместила в считанные дни.

На первом этапе реакция Запада пока – это шок. Посмотрим, что Запад будет делать, когда отойдет от шока.

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