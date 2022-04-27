Эксперт-международник и бывший командир одной из рот "Айдара" Евгений Дикий специально для "Телеграфа" проанализировал, чего ждать Украине от обострения на Приднестровье

Непризнанное Приднестровье ("Приднестровская Молдавская Республика" – "ПМР") лихорадит третьи сутки подряд.

Так, в понедельник, 25 апреля местные силовики заявили об обстрелах "Министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе.

Во вторник, 26 апреля, появилась информация о взрывах на территории местной телерадиостанции (досталось двум вышкам-ретрансляторам) и военного аэродрома (пока нет четких подтверждений).

В среду, 27 апреля, стреляли в селе Колбасна, где расположен крупнейший в регионе склад боеприпасов.

Происходящее в оккупированных россией районах Молдовы (так называемом Приднестровье или же "ПМР") однозначно делается руками рф и местных оккупационных властей. Украина пока абсолютно не заинтересована в каких-либо действиях в указанном регионе.

Цель российских действий в Приднестровье определить трудно, поскольку действия рф в последнее время всё меньше руководствуются логикой, доступной психически адекватным людям, и, соответственно, всё сложнее прогнозируются.

С точки зрения военной ситуации, использование рф контингента в Приднестровье для атаки на Украину (скорее всего – на Одесском направлении) абсолютно неперспективно.

Весь контингент рф там составляет 6 тысяч человек, из них 3 тысячи – нанятые по контракту местные жители. Боеспособность этой группировки ниже даже Одесской городской терробороны, а с ВСУ лучше даже не сравнивать. Бронетехники и тяжелого вооружения там тоже крайне мало. То есть, попытка россиян наступать из Приднестровья имеющимися там силами на территорию Украины была бы просто "досадным самоубийством".

К тому же, для применения этой группировки рф не требует каких-либо дополнительных объяснений, ведь с территории Приднестровья россия еще в первый день войны производила ракетные обстрелы территории Украины.

Тогда зачем весь этот цирк с "обстрелами" и прочими "атаками"?

Напрашивается гипотеза, что рф может под предлогом "защиты от украинских террористических атак" официально признать "ПМР", как прежде признала фейковые "Л-ДНР". И "продать" это как выдающуюся российскую победу к 9 мая. Ведь других побед к этой сакральной дате пока не видно.