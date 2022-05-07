Венгрия своей "особой позицией" по рф создает проблемы Европе: есть совет для Украины - Евгений Магда
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Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа": важно не радикализировать ситуацию, а найти конструктивный подход
В пятницу, 6 мая, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не готова поддерживать новый санкционный пакет Евросоюза против российской федерации. Более того, сравнил предлагаемое эмбарго на импорт российской нефти с атомной бомбой, сброшенной на венгерскую экономику.
Более того – Венгрия готова расплачиваться за российский газ рублями.
Также она продолжает блокировать поставки вооружения в Украину через свою территорию. И не поддерживает членство нашей страны в ЕС.
Как ранее стабильно мешала нашему продвижению в НАТО.
Позиция Орбана, по-своему, последовательна. Он еще в январе побывал в Москве, где договаривался об увеличении объемов поставок российского газа в Венгрию. Который уже идет не через территорию Украины, как ранее, а через "Турецкий поток" и территорию Сербии.
Орбан успешно "продал" тему российско-украинской войны венгерскому электорату во время недавних парламентских выборов – и укрепил свои позиции как премьер-министр. Потому и может себе позволить поступать, как поступает. И это более похоже на политические торги ради своих перспектив внутри страны. Я не думаю, что Орбан рискнет попытаться разрушить Евросоюз изнутри.
При этом недавнее заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Венгрия якобы знала о планах рф напасть на нашу страну – вряд ли своевременны. Они создают для официального Будапешта дополнительные аргументы – почему им не стоит сотрудничать с Украиной и иметь "особую позицию" в отношениях с россией.
Венгрия, безусловно, создает этой своей "особой позицией" проблемы для ЕС, для НАТО. Но нам важно не радикализировать ситуацию, а найти конструктивный подход. В частности, учитывая существование Вышеградской четверки (объединение четырех центральноевропейских государств – Польши, Чехии, Словакии и Венгрии), которая была создана в венгерском Вышеграде. Так что Украине следует активизировать отношения не с отдельными, а со всеми членами "четверки". Возможно, подтянуть сюда еще и Румынию с Молдовой. И попытаться создать какое-то собственное неформальное объединение, которое стало бы для нас более эффективным и плодотворным.
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