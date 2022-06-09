Устали от войны? 5 вещей, которые необходимо делать каждому украинцу

Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов о жизни в условиях агрессии

Физическая и моральная усталость от войны уже слишком очевидна. И речь не только об украинцах – мир тоже понемногу пытается отойти от украинского кейса – это следует признавать и принимать во внимание. Если бы не зерно, то интерес западных лидеров к нашей стране был бы куда меньше. В медийной среде тоже непростая ситуация — ВСУ воюют как Боги, однако столь интенсивная война на линии фронта в 1000 км — это всегда потери. Большие потери.

Все это накладывается на трудную экономическую ситуацию, разруху в экономике и постоянную угрозу ракетных ударов даже по условно мирным городам. Что делать и как это пережить? Пять шагов, которые нужно предпринять каждому украинцу.

Адаптироваться (наконец-то)

Удивительно, но на четвертом месяце полномасштабного вторжения некоторые до сих пор думают, что их жизнь в какой-то момент вернется в состояние, в котором была до 23 февраля. Следует признать, что все изменилось. И чем быстрее каждый из нас поймет, что пора привыкать к новым условиям, местожительству, работе — тем проще будет жить и, возможно, даже строить какие-то минимальные планы на будущее.

Россия – враг, находится под боком и, к сожалению, никуда отсюда не денется. Кремль годами заряжал россиян на унижение украинцев, а за последний год вывел ненависть в нашу нацию на пиковую величину и начал войну на истребление. Это реальная борьба за выживание.

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Готовиться к войне

Учитывая вышесказанное, если вы не на войне, то к ней нужно готовиться. Во-первых, физическая форма. Во-вторых, тактическая медицина — умения вести себя в зоне боевых действий могут спасти жизнь вам или кому-нибудь, кто будет рядом. Такие курсы бесплатно проводят волонтеры. В-третьих, оружие и огневая подготовка — можно найти тир, в котором научиться пользоваться автоматом. Также много видео с инструкциями к разным видам оружия есть на YouTube. Конечно, это теория, но уже что-то.

Каждый день делай что-нибудь для ВСУ (с)

Очевидно, что единственный, кто может изменить ход войны – это армия. Соглашусь с президентом Владимиром Зеленским в том, что мир будет заключен за столом переговоров, но условия этого мира будут продиктованы ситуацией на поле боя. ВСУ, ТРО, СБУ и все, кто тем или иным образом защищает украинскую землю, как никогда нуждаются в поддержке. Волонтеры тоже люди и тоже устают. Гуманитарной помощи и пожертвований становится меньше – этого следовало ожидать.

Умеешь и хочешь воевать? Тебе дорога в Центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы). Можешь волонтерить товарами, финансами? Супер! Нет денег, но хочешь помочь — помоги своим временем — плетение маскировочных сеток, фасовка гуманитарки и так далее. Спросите у волонтеров и организаций – чем можно помочь? Работа найдется каждому. Сейчас активно пытаются восстанавливать деоккупированные города — там тоже нужны руки, не всегда мужские.

Если для глобальной цели себя мотивировать тяжело — делайте десятки и сотни мелких, в этом и сила украинцев — они готовы брать ответственность и помогать даже незнакомым людям.

Уменьшите количество новостей (не касается сайта "Телеграф")

Информационная составляющая в условиях гибридной агрессии перманентна — россияне на постоянной основе раскручивают фейки, манипуляции и просто острые темы с целью расколоть украинское общество и заставить нас сдаться. На это тратят колоссальные средства, а значит, каждый из нас должен сделать определенные шаги для защиты от враждебной дезинформации. Критическое мышление – самый очевидный, но точно не самый простой способ. Как бы ни было трудно — найдите источники информации, которым доверяете. Не ведитесь на эмоциональные посты в соцсетях и новости про "зраду", не проверив информацию. Все остальные источники, вызывающие сомнение, или не отличающиеся ничем особенным – удалите. Для понимания ситуации достаточно несколько раз в день читать новости, а сэкономленное время потратить на реализацию пункта 3 этого блога.

Особое внимание обратите на собственное распространение информации — все посты, репосты и так далее. У нашего врага нет принципов и нравственных границ, потому пропаганда прет буквально со всех сторон. Если что-то из того, что касается войны, очень уж хочется выложить в сеть, то задайте себе простой вопрос: "Чем это поможет приблизить Победу?" Если ничем, то, может, и не стоит писать?

Отдельным абзацем выделю слухи. Самое эффективное радио ОБС – одна бабушка сказала – очень опасная штука в условиях войны. Не доверяйте незнакомым людям, которые будут рассказывать "секреты" и "инсайды" — как в соцсетях, так и в реальной жизни. Требуйте подтверждения любых слов, которые вам пытаются "влить в уши".

Цените близких

Война разъединила миллионы украинских семей, однако как раз семья и близкие люди сейчас могут предоставить энергию и силы для борьбы. В Киеве, Львове и Тернополе война ощущается иначе, чем в Харькове, Одессе или Николаеве — это понятный факт. Иногда даже может показаться, что война это что-то далекое и происходит не с нами, однако, к сожалению, это реалии, в которых каждый из нас является важным винтиком выживания нации, страны и мира.

Когда нагоняет усталость – по возможности, проведите вечер с семьей. Гуляйте в парках (только не в лесах, где велись боевые действия), выпейте вкусный кофе или чай, посмотрите фильм. Если это хоть на час снимет напряжение – отлично.

Друзья, нам еще многое предстоит сделать! Не просто верим, но и помогаем ВСУ! Спасаем переселенцев, ценим медиков и подставляем плечо тем, кто в этом нуждается. Именно этим мы отличаемся от россиян — мы едины и знаем, за что мы боремся. Украина будет свободной и независимой!

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