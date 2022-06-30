Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев считает, что Сирия продемонстрировала миру, что ее по сути не существует

В среду, 29 июня, Сирия по требованию рф признала "независимость" так называемых "лднр".

Напомню, что россия сделала это 21 февраля, а уже 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину.

Своим нынешним признанием донбасских псевдореспублик Сирия продемонстрировала, что ее, как и их, по сути, не существует. Что она полностью оккупирована россиянами. На такой шаг как признание "лднр" не пошли даже военные союзники рф по ОДКБ. Это показывает, что суверенитет у Сирии отсутствует. Что Сирия является плацдармом рф для развития агрессии. И об этом стоит задуматься тем же Турции и Израилю.

Я всегда говорил, что путин не зря пришел в Сирию. Как не зря пришел в Крым. Он создает новые плацдармы для террора.

Этот новый сигнал из Сирии должен, наконец, раскрыть миру глаза. Дать понять, кто является спонсором терроризма по всему миру. И какого бешеного русского медведя Турция и Израиль имеют между собой. Это общая угроза. Не только для них. Не только для Украины. Для всего мира.

Это еще и сигнал SOS от всего сирийского народа, который вовремя не услышали в мире. И теперь миллионы сирийцев – в ужасном состоянии, а мир под угрозой новых атак со стороны террористической россии.

Я повторял и буду повторять – как только мировым сообществом будет решен вопрос с россией, исчезнут практически все террористические группировки, о которых мы слышали. В нынешнем виде россия должна перестать существовать. Лишь так можно победить терроризм, который она активно плодит, спонсирует, которым она руководит.

Вдруг в один момент всем политиками станет понятно, кто стоит за так называемыми курдскими террористами, арабскими террористами и так далее.