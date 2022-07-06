Медиаэксперт, экс-зам министра информполитики и бывшая советница министра обороны Украины Татьяна Попова специально для "Телеграфа" оценила обстановку

В последние дни самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко отметился очередной порцией антиукраинских заявлений.

Так, 2 июля он сообщил, что некоторое время назад ВСУ якобы пытались нанести удар по военным объектам Беларуси, но все ракеты были перехвачены. При этом подчеркнул, что воевать с Украиной он не хочет.

А 3 июля Лукашенко признал, что поддерживает кровавого диктатора владимира путина с первого дня полномасштабного вторжения россии в Украину. И что намерен поддерживать дальше.

Все эти выпады актуализировали дискуссию касательно возможно открытого нападения РБ на Украину. Давайте разбираться.

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Белорусская армия составляет порядка 50 тысяч человек. Это собственно военнослужащие – со всеми обозами, штабами и так далее.

Боевая часть – от силы 15 тысяч. Те, кто непосредственно может принимать участие в боях. При этом, естественно, бросать против Украины всю даже относительно боеспособную часть армии, белорусские власти не решатся. Так что против нас теоретически выставить могут 5-7 тысяч военнослужащих РБ.

Конечно, в интересах рф – бросить против Украины немотивированную, не имеющую боевого опыта белорусскую армию. И полностью ее здесь уничтожить. Тем самым еще больше ослабляя РБ, сея ненависть между украинцами и белорусами.

Естественно, это не в интересах государства Беларусь. Даже не в интересах Лукашенко, подыгрывающего Кремлю в этой войне.

Думаю, что обстрелы с территории РБ будут продолжаться. В том числе с ее воздушного пространства, откуда российские самолеты зачастую отстреливаются по Украине, в том числе по гражданским объектам. Но открытое вторжение белорусской армии в Украину на данный момент я оценивают как маловероятное. Ну, а какие-то показательные действия военнослужащие РБ продолжать совершать. Типа учений и так далее.

Появляется информация, что российские спецы натаскивают какие-то белорусские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Но мне кажется, что те белорусы, которые хотели воевать против Украины, уже делают это в рядах российских армии, заключив соответствующие контракты. И местные жители приграничных с РБ украинских областей, и некоторые военные уверяют, что встречали белорусов на нашей земле. Но – в составе российской армии.

А у костяка ВС Беларуси, как мне кажется, нет ни большого желания воевать, ни соответствующих возможностей.

В то же время, мы видим, что во Львовской, Волынской, Ровенской областях постоянно проводятся со стороны нашей территориальной обороны какие-то учения. И это правильно. Мы должны быть готовыми к любым сценариям. Но на данный момент, подчеркиваю, вероятность атаки Украины силами армии Беларуси расцениваю как низкую.