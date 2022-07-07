Старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар специально для "Телеграфа" пояснил, чем для Украины так важна конференция в Лугано и почему восстановлению страны может помешать Даниил Гетманцев.

Одной из топ-тем недели стала конференция в швейцарском Лугано, посвященная послевоенному восстановлению Украины. На ней, в частности, был представлен план такого восстановления Украины – 850 проектов на сумму более 750 млрд долларов.

Конференция в Лугано прошла, потому что она обязана была состояться на эту тему.

Заявленная сумма ущерба и уже запланированные миллиардные гранты от стран-участниц ЕС – это безусловный успех украинских МИДа и Минэкономики.

То, что сама программа получилась слабая и сильно критикуемая – это наша совместная вина, всех экспертов, входивших в пул.

Больше всего критики звучит, конечно, в адрес секретаря Нацсовета – Гетманцева (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, известный своими инициативами, направленными на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы – прим. ред.). Который, очевидно, подредактировал финальную версию под свое представление об экономике.

В итоге – не уцелело ни на макроуровне, ни на микро-, ни единого налогового послабления. И прав Ярослав Романюк, что в документе нет ни единого словосочетания "экономической свободы".

Но, несмотря на редакцию Гетманцева над окончательным документом, я считаю Лугано – победой Украины!

Потому что европейцев наша внутренняя налоговая дискуссия интересует мало.

Главное – решения о суммах на восстановление. А затем уже каждая конкретная страна ЕС, закрепленная за каждой конкретной областью – будет двигаться по конкретным проектам.

А частные инвестиции, безусловно, придут или не придут к нам после войны в зависимости от того, у нас будет "гетьмановщина" в стране с блокировкой налоговых накладных – или страна самой либеральной налоговой реформы. И тут Европа нам не поможет. Тут мы сами для себя должны этот вопрос решить.