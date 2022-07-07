Старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар спеціально для "Телеграфа" пояснив, чим для України така важлива конференція в Лугано і чому відновленню країни може завадити Данило Гетьманцев.

Однією з топтем тижня стала конференція у швейцарському Лугано, присвячена повоєнному відновленню України. На ній, зокрема, було представлено план такого відновлення України – 850 проєктів на суму понад 750 млрд доларів.

Конференція у Лугано відбулася, оскільки вона мала відбутися цю тему.

Заявлена сума збитків та вже заплановані мільярдні гранти від країн-учасниць ЄС – це безумовний успіх українських МЗС та Мінекономіки.

Те, що сама програма вийшла слабкою і сильно критикованою – це наша спільна вина, всіх експертів, які входили до пулу.

Найбільше критики звучить, звичайно, на адресу секретаря Нацради – Гетьманцева (голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, відомий своїми ініціативами, спрямованими на максимальне зарегулювання та оподаткування представників бізнес-сфери – прим. ред.). Який, мабуть, підредагував фінальну версію під своє уявлення про економіку.

У результаті – не вціліло ні макрорівні, ні мікро-, ні єдиного податкового послаблення. І має рацію Ярослав Романюк, що в документі немає жодного словосполучення "економічної свободи".

Але попри редакцію Гетьманцева над остаточним документом, я вважаю Лугано – перемогою України!

Тому, що європейців наша внутрішня податкова дискусія мало цікавить.

Головне – рішення щодо сум на відновлення. А потім уже кожна конкретна країна ЄС, закріплена за кожною конкретною областю, рухатиметься за конкретними проєктами.

А приватні інвестиції, безумовно, прийдуть чи не прийдуть до нас після війни залежно від того, чи буде у нас "гетьманівщина" в країні з блокуванням податкових накладних – чи країна найліберальнішої податкової реформи. І тут Європа нам не допоможе. Тут ми самі для себе маємо це питання вирішити.